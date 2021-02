Near East Hayat’tan sigortalılarına digital kolaylık. “Benim Sigortam” uygulaması devrede

Near East Hayat, sigorta sektöründe ürün ve hizmet ağında gösterdiği bilgi birikimini, teknolojik alt yapısı ve güçlü gelecek vizyonu ile dijital dönüşüm alanına da aktardı.Near East Hayat ve Near East Technology işbirliği ile hayata geçirilen, “Benim Sigortam” uygulaması ile artık sigortalılar poliçeleri ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilecekler. Sigortalılar Online İşlemler menüsünde yer alan “Benim Sigortam” panelinden giriş yaparak, hayat poliçeleri ilgili tüm kişisel verilere erişebilecekler, prim ödemelerinden, tazminat süreçlerine ve mevcut birikimlerine kadar istedikleri bilgileri takip edebilecekler.Near East Hayat, ihtiyaca cevap veren çeşitli sigorta ürünlerini sunmanın yanı sıra satış ve satış sonrası kaliteli hizmet için dijital entegrasyon ile sigortalılarına vereceği hizmetleri arttırıyor. Near East Hayat, bir yandan sağlık poliçelerini panele dahil etmeye çalışırken, yakında mobil uygulamasının da devreye alınmasıyla “Benim Sigortam”, online işlemlerini daha da genişletecek.Bu yeni uygulamada, sigortalılar web sitesi üzerindenbutonunu tıklayarak, kullanıcı adı ve şifre belirleyerek ilgili sayfaya giriş yapabilecekler. Hızlı ve güvenli bir şekilde, poliçelerine ait tüm detayları görüntüleyebilecekler. Benim Sigortam uygulaması kolay, pratik ve kullanıcı deneyimleri göz önüne alınarak tasarlandı. Sigortalılar, poliçelerine ait bilgilere istedikleri zaman ve yerden ulaşabilecek.Panelde poliçe adedinden, poliçenin başlangıç-bitiş tarihlerine, hangi teminatların olduğuna ve ödeme planlarına kadar ayrıntılı veriler olacak. Birikimli Hayat Sigortası olan sigortalılarımız ise, ne kadar prim yatırdıklarını, yatırdıkları primin ne kadarının yatırıma yönlendiğini ve birikimlerinin ne kadar olduğuna dair kişisel bilgilerine kolaylıkla erişebilecekler.Ayrıca, Benim Sigortam sayfasından adres değişikliği veya telefon numarası gibi temel bilgilerin de güncellenmesi talepleri yapılabilecek, kullanım panelinden online formlara anında ulaşılabilecek ve operasyon birimine doğrudan evrak gönderimi, uygulama üzerinden yapılabilecek.Near East Hayat’ın Benim Sigortam uygulaması www.neareasthayat.com web sitesi üzerinden ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan Benim Sigortam sayfasına sisteme kayıtlı telefonunuz aracılığı ile şifre alıp giriş sağlanabilecek.Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün, bu önemli dijital uygulamanın hayata geçmesi ile ilgili şunları dile getirdi: “ Ada halkının beklentilerini karşılayacak yeni ürün ve sistemler geliştirmek üzere yola çıktığımız günden bugüne epey yol kat ettik. Müşterilerimizin memnuniyeti için hizmetlerimizi dijitalleşen dünyanın ışığında geliştirmeye devam ediyor, teknolojiyi tüm sistemlerimize entegre ederek işlerimizi artırmayı ve geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu anlamda, grup şirketlerimizden Near East Technology ile üzerinde çalıştığımız “Benim Sigortam Projesi”ni hayata geçirmiş olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz.” Lha