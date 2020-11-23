Beklenti alınır, gerçekleşme satılır… Ama henüz bitmedi

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Türk mali piyasaları, oldukça süratli geçen iki hafta ardından, haftanın son iş gününü göreceli olarak sakin bir eğilim ile tamamladı.
- Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi ile ilgili “acı reçete” söylemini, Cuma günü bir kez daha yineledi. Her ne kadar TCMB’nin agresif faiz adımını siyasi bir söylem ile tasvip etmediğini her platformda yinelese de, karar alma süreçlerinde direksiyona artık ekonomi yönetiminin oturduğunu ve kendisinin de artık ‘arka koltuktan’ müdahale etmeyeceğinin anlaşılması, iyimserliğe neden oluyor.
- Acı reçetenin ilk ilacının faiz artırımı olduğunu, bunun yakın bir zamanda kuvvetle muhtemel vergi artışları ile destekleneceğini düşünüyoruz. Öte yandan, piyasalar, en az faiz kararı kadar, çok sesslilik, ifade özgürlüğü ve bu bağlamda hukuk reformunun da hayata geçirilmesini adeta 4 gözle bekliyor.
- Sadece faiz ile sürecin daha da ileriye gidemeyeceğini herkes biliyor. Özellikle, sosyal medyada, tutukluluk hali devam eden bazı kritik isimlerin tutukluluk halinin kısa bir süre sonra sona ereceği beklentisi, piyasaların radar menzilinde takip ediliyor.
- “Piyasa dostu politikalar” yeni ekonomi yönetimi tarafından sıklıkla dile getiriliyor. Albayrak döneminde, daha kuralcı ve zorlayıcı politikalar uygulayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni dönemde enflasyonla mücadele vurgusunu yineleyerek, para politikasına destek vereceklerini söylerken, kredi ve mevduatların serbest piyasada oluşması gerektiğinin de bizzat Sn. Elvan tarafından çizildi.
- Bu mesajı şu şekilde yorumluyoruz: Bankalara, adeta dayatılan Aktif Rasyosu (AR) uygulamasına yakın bir zamanda son verilecek. Bir cümle ile özetlemek gerekirse, dünyada başka örneği olmayan AR, mevduat aldıkça bankaların kredi vermeye zorlandığı, gönüllülük esasını yok eden bir uygulama. Rasyoyu tutturabilmek adına devlet tahvili ve TCMB ile swap yapmak zorunda bırakılan bankacılık sektörünün, son 2 hafta hariç neden hisse senedi rallisinde geride kaldığı umarım daha iyi anlaşılmıştır.
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