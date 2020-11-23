Tütün ısıtma cihazı sigara dumanındaki toksik maddelere maruz kalmayı azaltıyor

British American Tobacco (BAT) tarafından yapılan araştırmada, üç ay boyunca sigara yerine tütün ısıtma cihazı kullanan kişilerde ölçülen toksik maddelerin, sigara kullanmayı tamamen bırakan kişilerdekine benzer seviyelerde olduğu görüldü

British American Tobacco BAT tarafından ilk defa tütün ısıtmalı ürünlerin kullanımına yönelik yapılan yeni bir araştırmaya göre, BAT’nin tütün ısıtma cihazını kullanmaya başlayan sigara kullanıcılarının üç ayda sigara dumanı kaynaklı toksik maddelere maruz kalma seviyelerinin önemli ölçüde azaldığı görüldü.Araştırma kapsamında üç ay boyunca sigara yerine BAT’nin tütün ısıtma cihazı olan glo kullanan kişilerde ölçülen toksik maddelerin, sigara kullanmayı tamamen bırakan kişilerdekine benzer seviyelerde olduğu görüldü. BAT'nin sigarayı bırakamayan yetişkinler için potansiyel olarak riski azaltılmış ürünler sunma hedefi ile yola çıktığı “Daha İyi Bir Gelecek” vizyonunu destekleyen araştırmanın sonuçları İngiltere’de Nikotin ve Tütün Araştırması (Nicotine and Tobacco Research) Dergisi’nde yayınlandı.BAT’deki bilim insanları, geleneksel tütün ürünü olan sigara yerine tütün ısıtmalı cihazları glo’ya geçişin genel sağlık üzerindeki etkisini ve sigara dumanı kaynaklı toksik maddelere maruz kalma seviyesini incelemek amacıyla İngiltere’de ilk defa kontrollü olarak yapılan bilimsel bir çalışmaya imza atıyorlar.Katılımcıların bir yıl boyunca sağlık verilerinin takip edildiği araştırmanın ilk üç aylık verilerine göre, sigara yerine glo kullanmaya başlayan tiryakilerde, sigaranın zararlı etkileri azalıyor ve sigara kullanımına bağlı hastalığa yakalanma riski potansiyel olarak düşüyor.BAT bünyesinde yürütülen araştırma hakkında konuşan, “glo ile ilgili araştırmanın ilk sonuçları son derece cesaret verici. glo ile tütün ve nikotin ürünleri kullanan yetişkin sigara kullanıcılara bir alternatif sunuyoruz.BAT olarak, 2030 yılına kadar 50 milyon kişinin geleneksel tütün ürünü olan sigara yerine yeni nesil nikotin ürünlerine geçiş yapması hedefiyle çalışıyoruz. Yeni nesil ürünlerimiz halihazırda yaklaşık 12 milyon kişi tarafından kullanılması doğru adımlar attığımızı gösteriyor. Son olarak gerçekleştirdiğimiz bu araştırmanın sonuçları da işimizin sağlık üzerindeki etkisini azaltma yolculuğumuzda bizi cesaretlendiriyor” dedi.