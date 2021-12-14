Bankaların 1.5 milyar TL alacağı var





KKTC bankacılık sektörünün en büyük sıkıntısı tahsili gecikmiş alacaklar (TGA) yani sorunlu krediler… Bankaların 2021 yılı eylül ayı sonu itibarıyla tahsili gecikmiş alacakları yüzde 1,73 artarak 1.539,4 milyon TL’ye yükseldi. Bahse konu rakamın yüzde 67’sini ise 100 kişi ve kurum oluşturuyor.

KKTC Merkez Bankası tarafından hazırlanan ve dünya ekonomisinin görünümüne, KKTC ekonomisi ve bankacılık sektörü ile ilgili en güncel istatistiki verilere ve değerlendirmelere yer verilen “2021 yılının üçüncü çeyreğine” ilişkin bülten yayımlandı.

Bültene göre, üçüncü çeyrekte, bankacılık sektörü aktif toplamı önceki çeyreğe göre yüzde 4,41 artarak 59.399,6 milyon TL’ye yükseldi.

KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay imzasıyla yayımlanan bültende, ilk olarak “KKTC Bankacılık Sektörü Gelişmeleri” değerlendirildi.

2021 yılı üçüncü çeyreğinde bankacılık sektörünün aktif toplamının, eylül ayı sonu itibarıyla bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,41 artarak 59.399,6 milyon TL’ye yükseldiği belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

“İlgili dönemde sektörün aktif toplamı içerisindeki en büyük pay sahibi yüzde 54,13 ile brüt krediler, ikinci en büyük pay sahibi ise yüzde 29,14 ile nakit ve nakit benzeri kalemler olmuştur. 2021 yılı eylül ayı sonu itibarıyla sektörün pasif toplamı içerisinde en büyük paya sahip kalemi olan mevduat toplamı ise 48.804,6 milyon TL olmuştur. Mevduatın toplam pasifler içerisindeki payı ise yüzde 82,16 oranındadır.

Bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği standart rasyosu (SYSR) 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,74 puanlık bir artışla yüzde 10 olan yasal sınırın üzerinde, yüzde 17,05 seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka grupları bazında incelendiğinde SYSR, kamu eliyle yönetilen bankalarda yüzde 16,07, özel sermayeli bankalarda yüzde 12,82 ve şube bankalarında ise yüzde 22,97 olarak gerçekleşmiştir.

Bankacılık sektöründe mevduatın krediye dönüşüm oranı 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,2 puan azalarak yüzde 65,88 seviyesine düşmüştür. 2021 yılı haziran ayı sonu itibarıyla 1.513,2 milyon TL olan sektörün tahsili gecikmiş alacakları (TGA) ise Eylül ayı sonu itibarıyla yüzde 1,73 artarak 1.539,4 milyon TL’ye yükselmiştir.”

