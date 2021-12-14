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İstasyonlarda akaryakıt kalmadı

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K-PET bayilerinde geçtiğimiz Cuma gününden beridir Eurodisel ve 98 oktan akaryakıt kalmadı. Birçok istasyon kapalı

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İstasyonlarda akaryakıt kalmadı
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K-pet akaryakıt istasyonlarında bazı petrol ürünleri bittiği için hala satış yapılamıyor. Aralık ayının başından beridir sık sık yaşanan akaryakıt krizi yeniden gündemde.
K-Pet istasyonlarının neredeyse tümü akaryakıt vermeyi durdurdu. Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, Cuma gününden beridir K-PET bayilerinde Eurodisel ve 98 oktan akaryakıtın olmadığı bilgisini verdi.
Alpet bayilerinde Eurodisel ve 95 oktan benzinin şuan için olduğunu da ifade eden Çağdal, “Çarşamba piyasaya yansıyacak deniyor, büyük bir beceriksizlik var. Birçok istasyon şu anda kapalı. İstasyonların %90’ında mazot yok. Sorun çarşamba günü çözülecek diye umuyoruz.” dedi.
 
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