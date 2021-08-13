Asgai Ücret Tespit Komisyonu saat 17.00'de yeniden toplanacak

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda tamamlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda saat 10.00’da başlayan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ve Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, İşveren tarafını temsilen İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, İşçi tarafını temsilen ise Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Vekili Ahmet Serdaroğlu katıldı.

SAAT 17.00'DE YENİDEN TOPLANILACAK

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı: '' Komisyon, saat 17.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yeniden bir araya gelme kararı almıştır.''

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı'nın toplantı sonunda yaptığı açıklama şu şekilde:

''Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretinin belirlenmesi amacıyla; işçi, işveren ve devlet kanadının temsilcilerinin katılımı ile bugün saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı’nda toplanmıştır.

Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantıda, sosyal tarafların talebi üzerine, masaya sunulan önerilerin kendi örgütleri tarafından yeniden değerlendirilmesi amacıyla toplantıya ara verilmiştir.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, saat 17.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yeniden bir araya gelme kararı almıştır.

22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 10.maddesinin 3.fıkrasına göre, Asgari Ücret Saptama Komisyonu ile ilgili kuruluşlar kendi yetkili organlarına bilgi verip görüş alabilirler. Ancak Komisyondaki görüşmeler ve alınan kararlar gizlidir.

Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.''