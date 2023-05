Anneler Gününe özel tatil kampanyası

Dünyanın her yerinde geçen, sınır tanımayan Cardplus, her dönem özel kampanyalar hazırlayarak kullanıcılara farklı hediyeler sunuyor.

Bu yıl ki Anneler Günü’ne özel hazırlanan kampanyada çift kişilik tam pansiyon konaklamalı tatil hediye edilecek. Kampanya detayları ise şöyle; 20 Mayıs 2023 tarihine kadar 200TL ve üzeri alışverişlerde alınacak çekiliş kodu ile 5 kişiye 2 gece -3 gün Çelebi Garden Hotel’de çift kişilik tam pansiyon tatil kazanma fırsatı sunuluyor.

Gazimağusa'da Aziz Barnabas Manastırı'na 36 km uzaklıkta yer alan Çelebi Garden Hotel’de sabah-öğlen ve akşam yemekleri dahil olacak şekilde tam pansiyon konaklayacak olan talihliler 90 dakikalık şarap tadım turuna katılabilecekler.

Kullanıcılarına özel ayrıcalıklar sunan Cardplus en değerli varklılarımız annelerimiz için unutulmaz bir tatil hediyesi sunuyor.

Kampanyanın yanı sıra, 14 Mayıs 2023 tarihine kadar geçerli olacak şekilde de, çift taksitlere +4 taksit fırsatı yine Cardplus’tan hediye edilecek.

Near East Bank Ticari Bankacılık Pazarlama Birimi Kıdemli Grup Müdürü Kutay Canateş, Near East Bank Cardplus sahiplerinin yararlanabileceği bu kampanya hakkında şunları aktardı;

“ Özel dönemlerde farklı kampanyalar hazırlayarak alışverişte ayrıcalıklar ve kolaylıklar sunan Cardplus’ın “Anneler Günü Kampanyası” tüm Cardplus kredi kart sahibi müşterilerimize hediye, gıda, giyim vb alışverişlerinden kazanabileceği keyifli bir hediye fırsatı sunuyor. Cardplus kurucu ortaklarından olan bankamız her zaman kampanyaları desteklemekte olup, Cardplus tarafından her zaman ; bilhassa özel günlerde müşterilerimizi unutmamak , müşterilerimize özel çekilişler düzenlemek her zaman bizleri de mutlu etmektedir.