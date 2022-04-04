Yeni eğitim öğretim yılına üç yeni okul

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Yeşilyurt’ta Özel Eğitim Merkezi’nin, Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele binasının ve Gazimağusa binalarının yeni eğitim öğretim yılında hizmete konulacağını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yeşilyurt’ta Özel Eğitim Merkezi’nin temelleri atıldığını, Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele binasının yapımının tamamlandığını, Gazimağusa binalarının ise bitmek üzerine olduğunu, bu okulların yeni eğitim öğretim yılında hizmete konulacağını açıkladı.

İhtiyaçlı olan bölgelere yeni okulların yapılması için gerekli adımları atmakta kararlı olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, Genel Ortaöğretim’de ise Lefkoşa’da Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi, Lefkoşa’da Esin Leman Lisesi ve Gazimağusa’da Metin Derinel Lisesi’nin yapımına devam edildiğini, bu okulların tamamlanmasıyla ortaokul ve liselerde yaşanan yoğunluğun ciddi anlamda azalacağını belirtti.

Meslek liselerine artan ilginin mevcut okulları yetersiz kıldığına da vurgu yapan Çavuşoğlu, Metehan bölgesinde 700 kişilik Lefkoşa Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi projesinin çalışmaları tamamlandığını, yapım projesini üstlenen firma gerekli yerlere vize başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Artan çağ nüfusu nedeniyle bazı bölgelerde yeni okul ihtiyacının hissedildiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Öncelikle atacağımız adımlarla bu ihtiyaçların giderilmesi noktasında çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ancak yeni yapılan okullarımızın yanı sıra mevcut okullarımızın da yapısını iyileştirmek gerekiyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, bakanlığının mevcut plan ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Çavuşoğlu, okulların yaşadığı tadilat işlemleri, kamera ve teknolojik altyapı gibi sıkıntılar hakkında bilgi vererek, sıkıntıları çözmek adına yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyerek, “Bir önceki bakanlık dönemimde bu sıkıntıların giderilmesi için ivedilikle adımlar attık. Sağ olsun bir önceki bakanımız Sayın Olgun Amcaoğlu da bu projelere sahip çıkarak devamını getirmiştir. Ona da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Ancak gelinen noktada halen bu sıkıntıların tümünü gidermiş değiliz” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, okullara temizlik hizmeti sunan firmayla yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik de 23 Mart itibarıyla yeniden ihaleye çıkıldığını kaydetti.



“PANDEMİ DÖNEMİ BİZLERE GÖSTERDİ Kİ HİBRİT EĞİTİM MODELİ ARTIK KAÇINILMAZDIR “

Pandemi döneminin, hibrit eğitim modelinin artık kaçınılmaz olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, bu dönemdeki bir diğer hedeflerinin de teknolojik alt yapının ve internet alt yapısının iyileştirilmesi olduğunu söyledi.

“Ancak yine bu dönem bize açıkça göstermiştir ki hiçbir model yüz yüze eğitimin, yani esas öğesi öğretmen olan eğitimin yerini tutmamaktadır. Dolayısı ile dijitalleşme yalnız ve ancak eğitime destek unsuru olarak sistem içine entegre edilmelidir” diyen Çavuşoğlu, bu kapsamda bir proje yürüttükleri ve okul öncesi ve ilköğretim düzeyinde önemli miktarda dijital içerik ürettiklerini dile getirdi.

Üretilen dijital içeriklerin 2022-23 öğretim yılında öğretmenlerin sınıf ortamında veya sınıf dışında kullanabileceğini açıklayan Çavuşoğlu, projenin ikinci aşaması olarak ortaöğretime yönelik dijital materyal üretimine de 2022-23 öğretim yılında başlanacağını söyledi.

Şu an eğitime devam eden kuşağın (2000 sonrası doğan ve Z kuşağı olarak adlandırılan kuşak), dijital anlamda yerli olan, yani dijital kanalları önceki kuşaklara göre çok daha etkili kullanan bir kuşak olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bu kuşağa bilgi aktarmaktan çok, doğru bilgiye ulaşma ve bilgiyi doğru analiz etme becerisini kazandırmanın önemli olduğunu söyledi.

“Programlara yeni ders eklemekten ziyade var olan ve performansı ölçülmüş programların bu yönde geliştirilmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır” şeklinde konuşan Çavuşoğlu, çağın gereklerine uygun olarak düzenlemelere gidileceğini belirtti.







Tam gün eğitim için pilot uygulama hedefi

Çavuşoğlu, 2023-24 öğretim yılında tam gün eğitim için pilot uygulamaya geçilmesi planlandığını, 2024-25 öğretim yılında ise genel uygulamaya geçilmesi hedeflendiğini söyledi

Hükümet programında yer alan tam gün eğitime geçiş süreci hakkında bilgi veren Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “tam gün eğitim” projeksiyonu çerçevesinde çeşitli verilerin toplanıp, sağlıklı bir ihtiyaç analizi yapılması gerektiğinin altını çizerek, sürecin çok boyutlu olduğunu, öğretim programları, okul altyapıları, ders programları, taşımacılık ve öğretmen ihtiyaçlarının detaylı bir şekilde çalışılarak, ilgili taraflarla istişare edilmesi hedeflendiği kaydetti.

Çavuşoğlu, süreç için planlanan zaman çizelgesini şu şekilde aktardı:

“Ortaya çıkan tablo çerçevesinde, finansman kaynaklarının planlanması yapılacaktır. Buna bağlı olarak da 2023 bütçesinde gerekli kaynakların sağlanması hedeflenmektedir. Oluşacak ihtiyaçların tamamlanmasını takiple 2023-24 öğretim yılında pilot uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Pratikteki deneyimi sonrasında, görülen aksaklıkların giderilmesi ile birlikte 2024-25 öğretim yılında genel uygulamaya geçilmesi hedeflenmektedir.”









“Öğrencilere, yeni asgari ücrete göre burslar ödenecek”



Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Yükseköğrenim Strateji Belgesi” hakkında bilgi vererek, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), üniversite temsilcilerinin katılımı ve katkısı ile alanında ilk olma özelliği taşıyan bir çalışma olan strateji belgesinin ülkedeki nitelikli ve sürdürülebilir yükseköğrenim alanının oluşturulmasına yönelik hedefler ortaya koyduğunu kaydetti.

Yükseköğretim Strateji Belgesi Eylem Planı’nın Bakanlık tarafından gerçekleştirilen 52 toplantı kapsamında 150 saatin üzerinde bir mesai harcanarak ortaya çıkarıldığını söyleyen Çavuşoğlu, eylem planının, yükseköğretimde yönetişimi yeniden yapılandırmak; yükseköğretimde işlevselliği sağlamak; yükseköğrenimde kaliteyi uluslararası standartlara taşımak gibi ana hedefleri ve ilgili alt hedefleri içerdiğini dile getirdi.

Yükseköğrenimdeki öğrencilerin burslara dair yaşadığı sıkıntılar üzerine de, Çavuşoğlu, Bakanlığın bu anlamdaki sorumluluğunu yerine getirmeye devam ettiğini belirterek, mali yılın kapanması ve açılması süreci ile Maliye Bakanlığının online işlemlerinin yeniden yapılandırılması nedeni ile yaşanan gecikmelerin süratle telafi edileceğini ifade etti.

Öğrencilere yeni asgari ücrete göre oranlanan miktarlardaki bursların ödeneceğini açıklayan Çavuşoğlu, öğrencilerin Yükseköğrenim Burs ve Bilgi Sistemi (YOBİS) üzerinden yaptıkları burs başvurularının neticelerini ve ödeme bilgilerini kendi sistemleri üzerinden görebileceklerini belirtti.













“Öğretmen kadro sayıları artırılacak”



Belirli alanlarda Türkiye’den eğitmenlerin getirilmesine ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ”Bu konuda özellikle meslek alanlarında dört yıllık öğrenim gerektiren mobilya, motor, metal, saç bakımı ve güzellik gibi alanlarımızda öğretmen kadrolarında eksiklik vardır. Yeterli mezunumuz da yoktur. Bu gibi alanlar için isteğimiz devam etmektedir” dedi.

Son olarak mevcut yasa ve tüzük çalışmaları hakkında bilgilendirme yapan Çavuşoğlu, en acilinin Öğretmenler Yasası’nda öğretmen kadro sayılarının artırılması olduğunu, bununla ilgili teknik çalışmalar tamamlandığını, kısa süre içerisinde ise yasal prosedürün tamamlanıp, yürürlüğe gireceğini anlattı.

Çavuşoğlu, Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasası’nın, Mecliste İdari İşler Komitesi’nin oluşma sürecinin tamamlanmasının ardından komitede görüşüleceğini, görüşülmesine seçim nedeniyle ara verilen özel eğitim ile ilgili yasasının ise ivedilikle Meclis alt komitesine gönderilerek tamamlanmasının sağlanacağını, bu yasanın geçmesi ile birlikte özel eğitim hizmetlerinin standarda kavuşacağını söyledi.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nin de, çalışmalarını hiç ara vermeden sürdürdüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin Tanımlanması, Sınıflandırılması, Karşılaştırılması ve İlanı Tüzüğü, Kalfalık ve Ustalık Sınavlarının Esas ve Usulleri Tüzüğü, Çıraklık Sözleşmesi Yapılacak İşyerlerinin Seçimi Özellikleri ve Sözleşme Esasları Tüzüğü ve Meslek Kursları Tüzüğü’nün bu sürede Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini bildirdi.

