YDÜ, dünya genelinde 30’uncu sırada

YDÜ, Times Higher Education tarafından hazırlanan “2021 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nda “Eğitim Kalitesi” kategorisinde dünya genelinde 30’uncu sırada yer aldı



Londra merkezli uluslararası derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından geçen hafta açıklanan “2021 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nda, Yakın Doğu Üniversitesi, dünya genelinde birçok üniversiteyi geride bırakarak “Eğitim Kalitesi” (Quality Education) alanında 30’uncu sırada yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi, bu alanda Türkiye üniversiteleri arasında ikinci, KKTC’de ise birinci oldu.

Sürdürülebilir Bir Kalkınmada Üniversitelerin Katkıları Ölçülüyor

Times Higher Education, dünya genelindeki üniversitelerinin sosyal ve ekonomik alandaki etkilerini, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Sustainable Development Goals-SDG) doğrultusunda her yıl sıralıyor. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak öne çıkıyor. Times Higher Education’ın dünyadaki üniversiteleri, bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yaptıkları katkıları analiz ederek sıraladağı listede bir çok kriter yer alıyor. Bu kriterler arasında “Sağlık ve Refah”, “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” ile “Eğitim Kalitesi” başta olmak üzere, “Cinsiyet Eşitliği”, “İyi İş ve Ekonomik Büyüme”, “Endüstri”, “Yenilik ve Altyapı”, “Azaltılmış Eşitsizlikler”, “Sürdürülebilir Şehir ve Toplumlar”, “Sorumlu Tüketim ve Üretim”, “İklim Çalışmaları”, “Hedefler İçin Ortaklıklar” gibi başlıklar yer alıyor. Times Higher Education, hazırladığı sıralama ile dünya genelindeki üniversiteleri daha iyi bir yaşama katkıda bulunmaları için teşvik etmeyi amaçlıyor.

Ulaştığı bilimsel kapasite ve üretkenliğin Yakın Doğu Üniversitesi'nin dünyadaki saygınlığını önemli bir bir seviyeye taşıdığını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Times Higher Education’ın açıkladığı ‘2021 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması’nda Yakın Doğu Üniversitesi'nin eğitim kalitesi alanında dünyada 30’uncu, Türkiye’de ikinci ve KKTC’de birinci sırada gösterilmesi, üniversitemizin dünyadaki saygın yerini bir kez daha tescillemiş oldu” ifadesini kullandı. Webometrics tarafından 2020’de gerçekleştirilen bilimsel yayınların uluslararası alanda görünürlüğü ve aldığı atıfların analiz edildiği sıralamada da Yakın Doğu Üniversitesi’nin Türkiye'deki özel üniversiteler arasında dördüncü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise birinci sırada yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak eğitim ve araştırma vizyonumuzu, 4. nesil üniversite yaklaşımı ile birleştirerek, ürettiğimiz bilgi ve araştırmaları patente ve ürüne dönüştürerek kalkınmaya katkı yapmayı ve toplumsal dönüşümde etkin bir rol oynamayı amaç ediniyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan “2021 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması” ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki web adresinden ulaşmak mümkün.