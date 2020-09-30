Sınıflar 20 ile sınırlandırılacak

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, sınıflarda öğrenci sayılarının 20 ile sınırlandırıldığını ve öğrencilerin dönüşümlü bir şekilde okullara gideceğini açıkladı





Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okullarda “Pandemi Sürecinde Okullarda Alınacak Önlemler Kılavuzu”nda belirlenen kurallara uygun olarak kademeli bir şekilde yüz yüze eğitime başlayacaklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, okulların, kılavuzda belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini ve denetimlerin düzenli olarak bakanlık tarafından gerçekleştirileceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, öğrenci taşımacılığının da “seyreltilmiş eğitim modeline” paralel olarak pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirileceğini bildirdi.

Çavuşoğlu, yükseköğrenim alanında ise, alınan kararlar doğrultusunda, üniversitelerin yüz yüze eğitime ihtiyaç duyulan uygulamalı bölümlerinde pandemi kurallarına uymak şartıyla eğitimlerini sürdürmeye devam edeceklerine dikkat çekti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 10 Mart’ta ara verilen yüz yüze eğitime, 1 Ekim itibarıyla yeniden başlanacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, “Uzaktan eğitim sisteminden gelen verilere baktığımız zaman sistemin kullanımında çok önemli dönüşler aldık” dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile gerçekleştirdikleri görüşmeler ve alınan kararlar doğrultusunda, 1 Ekim’de okul öncesi (0-5 yaş) okullarının tam zamanlı, İlkokul 1 ve 2. Sınıfların ise dönüşümlü olarak yüz yüze eğitime başlayacağını ifade eden Çavuşoğlu, İlkokul 3-4 ve 5. sınıfların 5 Ekim’de dönüşümlü, ortaokul ve liselerin ise 12 Ekim’de yine dönüşümlü olarak yüz yüze eğitime başlayacağını belirtti.

Alınan kararlar doğrultusunda okullarda sosyal mesafe kurallarına uygun bir düzen alınacağını belirten Çavuşoğlu, sınıflarda öğrenci sayılarının 20 ile sınırlandırıldığını ve öğrencilerin dönüşümlü bir şekilde okullara gideceğini ifade etti. Çavuşoğlu, ancak kılavuzda belirtilen kriterlere uyan okullarda eğitime dönüşümsüz olarak devam edilebileceğine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, öğrenci taşımacılığının da seyreltilmiş eğitim modeline paralel olarak pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, “B” grubundan gelen öğrencilerin 7, “C” grubundan gelen öğrencilerin ise 14 gün karantinada kalacağını belirtti. Çavuşoğlu ayırca ülkeye gelecek ve karantinada kalacak öğrencilerin karantina masraflarının devlet tarafından karşılanacağını hatırlattı.

Süreç içerisinde özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitimlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için bakanlığa bağlı özel eğitim okullarının da eğitime başladığını ifade eden Çavuşoğlu, bu okulların yürüttüğü eğitim faaliyetlerinin “Pandemi Sürecinde Okullarda Alınacak Önlemler Kılavuzu”nda belirlenen kurallara uygun olarak devam edeceğini belirtti.

Çavuşoğlu, alınan kararlar doğrultusunda dershaneler, kurs/etüd merkezleri, köy kadın kursları, çıraklık eğitim merkezleri ve benzeri kurumların yürütülen eğitim faaliyetlerine de 12 Ekim tarihinden itibaren başlanacağını kaydetti.



