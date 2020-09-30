Lefkoşa’nın sabah ve akşam trafiği işkencesi bitmiyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa’da çalışan vatandaşlarımız, gerek sabah saatlerinde Lefkoşa’ya girişlerde gerekse akşamüzeri mesai bitiminde yaşanan trafik yoğunluğunun kendilerini çıldırttığını dile getirerek sabah saatlerinde çektikleri bir fotoğrafı paylaşarak sitemlerini aktardılar.





Özellikle Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bir çalışma yapıldığı zaman trafiğin alt üst olduğuna dikkat çeken sürücü vatandaşlarımız “Dün sabahleyin bu cadde üzerinde Altınbaş Işıkları olarak bilinen noktada yapılan yol çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritte düşürülmesinden dolayı yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşmuştu” diyerek sürücülerin adeta işkence çektiklerini ifade ettiler.

Lefkoşa’nın çevre yollarına ihtiyacı olduğunu belirten vatandaşlarımız, bugünlerde trafiğin çok fazla sıkışmadığını zira okulların henüz yüz yüze eğitime başlamadığını söyleyerek ilerleyen günlerde bu trafik yoğunluğunun ikiye katlanacağını iddia ettiler.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bir an önce Girne – Lefkoşa çevre yolunu devreye sokması gerektiğini ifade eden sürücü vatandaşlarımız, bu projenin devreye sokulmasıyla trafiğin oldukça rahatlayacağını sözlerine eklediler.



