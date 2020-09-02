Online eğitim fiyasko ile başladı

Uzaktan eğitimin ilk gününde keşmekeş yaşandı. Bir yanda internette yaşanan sorunlar, diğer yanda öğrencilerin uygulamaya erişimde karşılaştığı sıkıntılarla pek çok veli, ilk günden hayal kırıklığına uğradı



Murat ASLAN

İlk ve orta öğretimde, 12 gün sürecek olan uzaktan eğitim dönemi, beklenildiği gibi sorunlarla başladı. Pek çok veli, online eğitimde ilk günden hayal kırıklığına uğradı.

Öğrenci ve veliler internette yaşanan kesintiler dolayısıyla sisteme giremedi, girenler de kullanmayı başaramadı.

Gerek internet sorunları ile baş gösteren bağlantı hızları gerekse de sisteme

girememe sorunları, ilköğretimde veliler için dün adeta kabus oldu.

Moodle ve Microsoft Team gibi uygulamalar üzerinden gerçekleşen ilk derslerde, özellikle internet altyapısına ilişkin sorunlar damga vurdu.

Öte yandan Lefkoşa-Girne yolundaki altyapı kazı çalışmaları sırasında yeraltı kablolarının kopması nedeniyle Girne'de internet hizmetinde kesinti yaşandı.

Telekomünikasyon Dairesi ekipleri, internet hizmetinin kısa sürede yeniden tesis edilmesi için saatlerce çalışma yaptı.

İnternet altyapısında yaşanan sorunların yanında, öğrencilerin derslerin yapıldığı uygulamalarla ilgili yeterince bilgilendirilmemesi nedeniyle; uygulamaya girmek konularında sorunlar yaşadı.

Onlarca veli sosyal medya hesaplarından bu konudaki tepkilerini dile getirdi.

Veliler, ilk ders günü öncesinde, öğrencilerin bu konuda bilgilendirmesi gerektiğini ancak geç kalındığını ifade etti.

Veliler, “bunca zaman vardı, ilgililer bugüne kadar ne yaptı?” sorusunu sorarken ilköğretimde online eğitimin mevcut altyapı ile nasıl süreceği merak konusu oldu.



Veliler ne dedi?



Serdar Tuksal:

“Tebrikler! Evdeyiz çocuğumuza ders yaptıralım diye yıllık iznimizden kullandık. Ama internet ağı çöktü. Hadi yahu inin o koltuklardan. Kalan üç kuruşluk aklımızı da kaçırtmayın bize

Sterlin üzerinden ödeyeceğimiz okul faturalarını da sizlerin adreslere yönlendiriyorum, ödersiniz artık.”

Top of Form



Aysu Basri Akter:

“Yani bırakın her evde internet, tablet, bilgisayar olmamasını, olanlar da böyle bir yeterli altyapı olmadığı için kullanılamaz durumda. Bakanlığın buyurduğu üzere, eğitimde online başladı. Ne wifi, ne 3g, ne de adsl üzerinden düzgün bağlantı yapabilen var! Ama vurdumduymazlık üst seviyede! Gerçekten yazık! Hepimize yazık! Belki biz sağırlığımızla, körlüğümüzle, arsızlığımızla böyle yönetilmeyi hakediyoruz ama bu çocuklar böylesini haketmiyor!”





Göktürk Ötüken:

“4 saatidir ülkede aksamayan sektör kalmadı ama eleştirince kötü oluruk. Eleştireceyik belki yüzünüz kızarır belki hata yapmamak için daha dikkatli olursunuz... Online eğitimi kaldıracak bir internet alt yapımız yok sanırım.”





Tuğçe Oraç:

“Dersi gören kim? Okulu arıyoruz servis dışı diyor. Saçma sapan şeyler. Kitaplar nerde, ne alacağız çocuğa belli değil.”





Nuray Özenç:

“Karantina uygulayın ve okulları açın! Saatlerdir bir dosya atmak için bekliyoruz. Yazık! 1 Eylülde (uzaktan) eğitim başlayamadı! Maske, Mesafe, Hijyen kurallarını uygulayalım ve okulları açalım”

















"Altyapımız yetersiz kalıyor"



Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: "Buradaki sıkıntı internet altyapımızdaki zafiyettendir. Böyle bir eğitimi 50 bin öğrencinin ekstra yük getirerek yürütmesi noktasında altyapımız yetersiz kalıyor”





Haber Kıbrıs’ta yayınlanan Ali Baturay ile Markaj programına katılan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ilk aldıkları haberlere göre bilgi ve beceri eğitimi sağlam olan okullarda çok başarılı bir eğitim başladığını belirtti. Çavuşoğlu, bazı okullarda bu anlamda sıkıntı yaşandığını kaydederek “Sıkıntının yaşanması Eğitim Bakanlığı’nın organize eksikliğinden kaynaklanmıyor. Buradaki sıkıntı internet altyapımızdaki zafiyettendir. Böyle bir eğitimi 50 bin öğrencinin ekstra yük getirerek yürütmesi noktasında altyapımız yetersiz kalıyor” ifadelerini kullandı. Altyapının başka arkadaşların işi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, internet konusunun yıllardır tartışılan bir konu olduğunu söyledi. Lisedeki öğrencilerin erişiminin daha kolay olduğunu ancak ilk okula gittiğinizde bu işin zorlandığını belirten Çavuşoğlu, sunulacak materyallerin de sınırlı olduğunu söyledi.

İlkokul 1-2 veya ana sınıf öğrencilerine online verilebilecek katkının sınırlı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, mükemmel bir ruhla yeni yıla başladıklarını söyledi. Çavuşoğlu, eleştirilerden faydalanmaktan hiçbir sıkıntı duymadıklarının kaydederek eleştiri yapanların son 10 yılı değerlendirerek eleştiri yapılmasını istedi. Bu konuların Bakanlar Kurulunda konuşulduğunu kaydeden Çavuşoğlu, yeni talepler noktasında bir brifing verdiğini söyledi.

Okulların açılmaması büyük bir sorun yaşanacağını ve çocukların eğitimden kopabileceğini ifade eden Çavuşoğlu, online eğitim sistemlerini kuran ülkeler bile bazı zamanlarda bizim yaşadığımız sorunları yaşadığını belirtti.







