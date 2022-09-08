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Öğretmen mülakatları bugün tamamlanarak atama tarihleri belirlendi

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Öğretmen mülakatları bugün tamamlanarak atama tarihleri belirlendi
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu, 31 Ağustos’ta başlayan öğretmen mülakatlarının bugün itibarı ile tamamlanarak, atama tarihlerinin belirlendiğini duyurdu.
Köseoğlu yaptığı yazılı açıklamada, İlköğretim Dairesi’ne bağlı öğretmenlik branşlarına atanan 46 öğretmenin 12 Eylül Pazartesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı öğretmenlik branşlarına atanan 114 öğretmenin ise 13 Eylül Salı gününden itibaren Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından atandıkları okullarda görevlerine başlayacaklarını kaydetti.
 
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