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Öğrencilerimizin mesleklerinde en iyi olmalarını hedefliyoruz

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Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin 4. sınıf öğrencileri Dr. Suat Günsel Diş Hastanesi’nde stajlarına başladı

Öğrencilerimizin mesleklerinde en iyi olmalarını hedefliyoruz
 
 
Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde 4’üncü sınıf eğitimlerini sürdüren öğrenciler, alınan üst düzey sağlık önlemleriyle, Dr. Suat Günsel Diş Hastanesi’nde staj eğitimlerine başladı. Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) kararları doğrultusunda yükseköğretimde uygulamalı ders ve eğitimler yüz yüze yapılıyor.
Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serap Çetiner, 27 stajyer diş hekiminin COVİD-19 salgını dolayısıyla, Dünya Sağlık Örgütü’ nün belirlediği kriterler çerçevesinde uygulanan üst düzey klinik hijyen kuralları altında, Dr. Suat Günsel Diş Hastanesi’nde hasta tedavilerine başladığını belirtti.
Prof. Dr. Çetiner, klinik eğitimlerini gerçekleştiren stajyerlerin dolgu uygulamaları, diş taşı temizliği, protez ve tüm diş tedavilerine ait uygulamaları birebir eğitimci ve uzman hekim eşliğinde yaptığını ifade etti. Prof. Dr. Serap Çetiner, “Öğrencilerimizin mesleklerinde, en iyi olmalarını hedefliyoruz. Her türlü desteği vererek onları özenle yetiştirmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
 
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