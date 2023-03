“Niye bizi yönetenler sorunları çözmek adına çaba sarf etmiyor?”

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen Tıp Töreni’nde yine sağlıktaki sorunlar dile getirildi. Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Gardiyanoğlu, Tıp Bayramı törenlerinin bayram olarak kutlanmaması gerektiğini söyledi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle birlik binasında “Tıp Töreni” düzenledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da törende yapılan konuşmalarda sağlık alanında sorunlar dile getirildi.

Konuşmaların ardından meslekte 50’nci ve 25’inci hizmet yılını dolduran hekimlere plaket ve onur belgesi takdim edildi.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı törenlerinin aslında bayram olarak kutlanmaması gerektiğini söyledi. Gardiyanoğlu, “Neyin bayramını kutlayacaktık ki. Benden sonra kürsüye gelecek tüm sivil toplum örgütleri aynen benim yaptığım gibi sağlıkta yarım asırdan beridir çözüm bekleyen sorunları anlatacak, siyasi irade bunları dinleyip not alacak ve tabi ki bundan önceki yıllarda olduğu gibi konuşmasında sağlıktaki tüm sorunları bildiğini ve çözeceğini sonu cekli caklı biten konuşmalar ile ifade edecektir” dedi.

9 yıldır Tıp Bayramı etkinliklerinde konuşma yapma fırsatı olduğunu ve hiçbirinde 2. kez konuşma yapma fırsatı bulan sağlık bakanı görmediğini vurgulayan Gardiyanoğlu şöyle devam etti;

“Niye bizi yönetenler ülkedeki sorunları çözmek adına hiçbir çaba sarf etmiyor? Her şeyi hazır bekliyor ki? Çok mu zordu hastanelerimizi otomasyona geçirmek, yeni hastaneler yapmak, sağlıkta yeni bir sistem yaratmak ve insanlara anayasal hakları olan sağlık hizmetini sunmak. Biz bu kadar beceriksiz bir toplum muyuz? Yoksa biz bu sistemsizlikten nemalanıyoruz diye mi bunları yapmıyoruz. Bu soruların cevabını burada olan herkes aslında çok iyi biliyor. Bu yıl konuşma daveti aldığımda hemen büyük bir heyecanla kabul ettim, telefonu kapattıktan sonra defalarca düşündüm ben yine bu yıl farklı ne konuşacaktım ki?”

İki dönemden fazla kimsenin milletvekili olmasına yasal olarak izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Gardiyanoğlu, “Bunu yapabilecek kadar yürekli miyiz? Zannetmem, çünkü bizdeki memlekete hizmet aşkı mezarda bitecek kadar büyük hatta son dönemlerde babadan anadan evlada geçecek kadar uçsuz bucaksız” dedi.