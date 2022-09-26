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KTÖS ile KTOEÖS iki okul için denetim çağrısı yaptı

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KTÖS ile KTOEÖS “Öğretmenlerin ve öğrencilerin sağlık ve güvenlik koşullarından endişe duyduğumuzu belirtmek isteriz. Eğitimin sürdürülebilir olma koşullarından biri de temizlik ve hijyen hizmetinin kesintisiz olması gerektiğini yetkililere yeniden hatırlatırız"

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KTÖS ile KTOEÖS iki okul için denetim çağrısı yaptı
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Gönyeli İlkokulu ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nde denetim çağrısı yaptı.
KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ile KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı ortak yaptıkları açıklamada, bugün söz konusu iki okulu ziyaret ederek, yaşanan sıkıntıları yeninde gözlemlediklerini kaydetti.
Diğer okulları da birlikte ziyaret etmeye devam edecekleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Öğretmenlerin ve öğrencilerin sağlık ve güvenlik koşullarından endişe duyduğumuzu belirtmek isteriz. Eğitimin sürdürülebilir olma koşullarından biri de temizlik ve hijyen hizmetinin kesintisiz olması gerektiğini yetkililere yeniden hatırlatırız.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Temel Sağlık Dairesi, İlgili Belediyeler (Lefkoşa Türk Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Gönyeli Belediyesi), Gıda Mühendisleri Odası,  Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nı grev hakkına saygı duyarak okullarımızı denetlemeye ve gerekli önlemleri almaya davet ederiz.”
 
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