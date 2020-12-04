Öğrencilerin sinema keyfi

Telsim, Özel Eğitim Merkezi öğrencilerini unutmadı, onlara sinema keyfi yaşattı

Algım Özel Eğitim Merkezi öğrencileri, Telsim’in davetlisi olarak YDÜ iletişim Fakültesi’nde bulunan Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi’ndeki sinema etkinliğine katıldı. Film gösterimi öncesinde, kendilerine patlamış mısır ve meyve suları ikram edilen öğrenciler eğlenceli saatler geçirdi.Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ın ve Algım Özel Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Evren Karademir’in hazır bulunduğu etkinlikte, 12 yaş üstü öğrenciler için “Küçük Prens” ve 12 yaş altı öğrenciler için ise “Alice Harikalar Diyarı” filmleri 2 faklı gösterim ile yapıldı. Etkinlik, Covid-19 kuralları çerçevesinde, hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirildi.Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Dünya Engelliler Günü vesilesiyle gerçekleştirilen sinema etkinliğinde, çocukların gözündeki mutluluğun herşeye bedel olduğunu ve bu bir saatin onlar için çok değerli olduğunu söyledi. Tanpınar, “Bu bireylerin, yaşamlarını rahatça devam ettirebilmeleri için iç ve dış mekan düzenlemeleri son derece önemli. Telsim’in Yakın Doğu Üniversitesi işbirliği ile birlikte sosyal sorumluluk perspektifi doğrultusunda, hayata geçirdikleri özel gereksinimli bireylere yönelik sinema salonunun bu örneklerden biri olduğunu söyledi. Tanpınar, özel gereksinimli bireyler için yapılan projelerin aşırı korumacı değil, özel gereksinimli bireylerin toplumla bütünleştirilmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.Yakın Doğu Üniversitesi iletişim Fakültesi ve Telsim'in birlikte ortaya koydukları Engelsiz Sinema Projesi’ni çok anlamlı bulduğunu vurgulayan Algım Özel Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Evren Karademir de, “Yalnızca Dünya Engelliler Günü’nde değil, yılın her gününde özel gereksinimli bireylerin hatırlanması gerekiyor. Bu bağlamda desteklerini ve emeklerini hiçbir zaman eksik etmeyen Telsim’e teşekkür ediyorum.” dedi. Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi'nin ülkede mevcut açığın kapatılması yönünde önemli bir proje olduğunu vurgulayan Karademir, özel gereksinimli bireyler için örnek bir farkındalık projesi olduğunu dile getirdi.Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi, kullanım konforunu artırmak ve bütünlüğü sağlamak açısından "hissedilebilir yüzey görme engelli yolu", kafeteryasında kullanılmak üzere görme engelliler için kabartma yazılı menüler, engelli park yerleri ve diğer gereksinimlerini karşılayan teknik donanımı ile de dikkat çekiyor. Merkezde bulunan salonun özel gereksinimli bireyler ile ilgili tüm çalışma ve etkinliklerinde ücretsiz tahsis ediliyor.