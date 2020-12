Girne Üniversitesi’ne büyük bir yatırım daha

Girne ÜniversitesiGirne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi yeni binası, Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu ve 42 COVID-19 sergisinin açılışı, Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılımıyla açıldı’ne büyük bir yatırım daha

Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi yeni binası, Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu ve 42 sanatçının 65 eserinden oluşan COVID-19 sergisinin açılışı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katıldığı görkemli bir törenle gerçekleştirildi.Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yeni binası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından hizmete açıldı. Törende, Günsel Aile Kurulunun kararı ile “Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu” adı verilen 400 kişilik konferans salonu ve 42 sanatçının 65 eserinden oluşan COVID-19 sergisinin açılışı da gerçekleştirildi.Ev sahipliğini Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap’ın yaptığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasına başlarken, Girne Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Fakültesi binası gibi önemli yatırımların, ülkemizin geleceğinin emin ellerde ve parlak olduğunu gösterdiğini söyledi.400 kişilik konferans salonuna Günsel Aile Kurulu kararıyla ismi verilen Prof. Dr. Salihoğlu’nu kutlayan Tatar, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli akademik başarılara sahip bir bilim insanının bu topraklardan çıkmasının ve adının açılacak binada bir salona verilmesinin KKTC’nin geçmişi ile geleceğini buluşturması açısından da çok önemli olduğunu ifade etti.Geleceği parlak gördüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de böyle eserlerin yükselmesinin dünyaya her gün verilen bir mesaj olduğunu da kaydetti.Kıbrıs’ta iki ayrı devlet olduğuna yönelik bu mesaja Kıbrıslı Türklerin de KKTC’yi güçlendirerek ve sahip çıkarak destek olduklarını söyleyen Tatar, Günsel Ailesi gibi yürekli ve cesur girişimcilerin evrensellik vaat ettiklerini vurguladı.Cumhurbaşkanı Tatar, kendisinin başbakanlığı döneminde, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Girne Üniversitesi’nden Prof. Dr. Füsun Yıldız’ın da yer aldığı çalışmalarda ortaya konulan öngörülerin hükümetin, andemi sürecini yönetmesinde büyük bir katkı sağladığını hatırlattı.Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de konuşmasında, sadece iki hafta önce Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane ile Girne Üniversitesi Kültür, Kongre ve Sergi Sarayı’nın açılışını yaptıklarını hatırlattı.Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Günsel Ailesi olarak 42 yıldır ülkemize yaptığımız yatırımlarla, güzel ülkemizin her bir noktasına kök salmak, ülkemizle birlikte büyümek ve her bir insanımızın hayatına dokunarak memleket sevdamızı, kadirşinas halkımızla omuz omuza umutlu bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz” diyerek sözlerini sürdürdü.KKTC’yi büyütürken Türkiye ile bütünleşerek dünyaya açılmaya devam ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. İrfan Günsel, KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’in geçen ay İstanbul’da katıldığı fuarda dünya otomotiv piyasasının vitrinine çıktığını ve Rusya’dan Kolombiya’ya; Azerbaycan’dan Katar’a; Bosna Hersek’ten Bolivya’ya kadar geniş bir coğrafyada medyanın büyük ilgisini çektiğini söyledi.42 yıldır olduğu gibi pek çok alanda süren yatırımlara eklenen Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi yeni binasının, sağlık alanında mesleğine hakim, donanımlı kadrolar yetiştirerek önemli bir katkı yaratacağını ifade eden Günsel, Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu’nun Girne Üniversitesi’nin bilim ve kültür merkezi olarak daha da güçlenmesini sağlayacağını da vurguladı.Girne Üniversitesi’nin Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığını üstlenen ve kuruluşundan bu yana rektörlüğünü yürüten Prof. Dr. İlkay Salihoğlu’nun gerek ürettikleri gerekse yetiştirdiği öğrenciler ile örnek bir bilim insanı olduğunu vurgulayan, Prof. Dr. Günsel, Prof. Dr. İlkay Salihoğlu’nun adını taşıyacak olan salonun kendisinin bilimsel kimliğine yakışır etkinliklere ev sahipliği yapacağını dile getirdi.Prof. Dr. İrfan Günsel, Günsel Ailesi’nin yakın zamanda hayata geçireceği yatırımlarla ilgili bilgiler paylaştı. “Dün ve bugün attığımız adımlarla yetinmiyor, aynı inanç ve güçle yarın atacağımız adımların hazırlıklarını da sürdürüyoruz” diyen Prof. Dr. Günsel, Girne’de Şubat 2021’de kreş ve okul öncesi eğitimine, Eylül 2021’de ise ilk, orta ve kolej eğitimine başlayacak olan Dr. Suat Günsel Girne Koleji bu adımların en önemlilerinden biri olacağını söyledi.Yakın zamanda Günsel Aile Kurulu’nun aldığı çok özel bir kararı da duyurduklarını hatırlatan Prof. Dr. Günsel, “Güzel ülkemizin 6 ilçesinde 6 ilkokul inşa ederek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim edeceğiz. Bu okullar, Günsel Ailesi’nin, ülkemize, devletimize, halkımıza ve çocuklarımıza duyduğu sevginin birer nişanı olacak” dedi.Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ise törene katılanları selamlayarak başladığı konuşmasında, üniversitede asistanlık ile başlayan akademik kariyerinin 51’inci yılında olduğunu söyledi. Kariyeri boyunca en mutlu ve gururlu gününü yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Salihoğlu, adının yeni hizmete giren Sağlık Hizmetleri Fakültesi binasındaki salona verilmesi kararında imzası bulunan bütün Günsel Ailesi üyelerine tek tek teşekkür etti.Girne Üniversitesi’nin pandemi koşullarına rağmen büyümeyi sürdürdüğünü vurgulayan Prof. Dr. Salihoğlu, yıl içerisinde öğretim üyesi başına düşen binin üzerinde makale sayısı ile ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettikleri saygınlığı perçinlediklerini söyledi.Açılış konuşmalarının ardından Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin Yeni Binası ve Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu kurdele kesilerek resmen açıldı.3 bin metrekare alan üzerine kurulu Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yeni binasında, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile hemşirelik bölümü öğrencilerinin yararlanacağı 20 derslik, 2 tam donanımlı laboratuvar, 400 kişilik konferans salonu, 3 toplantı odası, sergi salonu ve kafeterya yer alıyor.Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yeni binası