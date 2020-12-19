Pagani'den sadece üç adet üretilecek

Pagani Huayra Tricolore, 840 bg güç, 51 milyon TL'lik fiyatla geldi! Gelmiş geçmiş en güçlü Pagani'den sadece 3 adet üretilecek



Pagani, yaklaşık 11 sene önce İtalyan Hava Kuvvetleri'nin akrobatik gösteri ekibi Frecce Tricolori'ye selam veren Zonda Cinque temelli bir özel versiyon çıkarmıştı. İtalyan üretici, 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, Pattuglia Acrobatica Nazionale'nin 60'ıncı yıl dönümünü ise Huayra Tricolore ile kutladı.

Son derece nadir olacak bu makinenin kalbinde Mercedes-AMG'nin Pagani için özel olarak geliştirdiği çift turbo beslemeli 6.0 litrelik V12 yatıyor. 840 bg (618 kW) güç üretebilen makine, şubat ayında tanıtılan Imola'yı da geride bırakarak Pagani'nin en güçlü otomobili oldu. Azami torku 1.100 Nm olan Huayra Tricolore normalde mart ayında 2020 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacaktı fakat koronavirüs yüzünden etkinlik iptal olunca Pagani, lansmanı ancak şimdi yapabildi.

Üzerinde herhangi bir sıvı bulunmayan koşulda verilen kuru ağırlığı 1.270 kg olan Huayra Tricolore, ürettiği 840 bg gücü ve 1.100 Nm torku 7 ileri sıralı şanzıman vasıtasıyla arka tekerleklerine iletiyor. Böylesi büyük bir motor ve inanılmaz performans verilerine sahip özel Huayra'nın ağırlığının üç silindirli 1.0 TSI motora sahip Volkswagen Golf ile aynı olduğunu da belirtelim.

Pagani, Zonda Tricolore'de olduğu gibi tasarımda Aermacchi MB-339 adlı savaş eğitim jetinden ve Frecce Tricolori'nin kullandığı hafif saldırı uçağından izler taşıyor. İtalyan bayrağı motifini taşıyan giydirme haricinde daha çıkıntılı bir splitter ve büyütülmüş hava girişleri taşıyan tampon da Tricolore'ye özel bir detay olarak öne çıkıyor.

Motor bölümüne daha fazla hava aktarılmasını sağlayan yeni bir panjur ile donatılan Huayra Tricolore'nin arka kısmında ise daha fazla havayı aracın alt kısmında tutabilen yeni bir difüzöre yer verilmiş. Tek parça karbon fiberden imal edilen kanat da Tricolore'ye özel bir detay.

Kabin de ihmal edilmemiş. Huayra Tricolore'nin iç mekânında alüminyum ve karbon bloktan imal edilip "elle işlenmiş" vites kolu kullanılmış. Bunun dışında havacılık endüstrisinde kullanılan alüminyum alaşım ve anodize mavi renkte alüminyum trim parçaları da kabinin belli yerlerinde kendini gösteriyor. Mavi ve beyaz renk temasına sahip koltuklar ise Zonda Tricolore'yi andırıyor.

Pagani, Zonda Tricolore gibi onun manevi halefi Huayra Tricolore'de de üretim kotasını sadece üç adetle sınırlayacak. Fiyatı 6,7 milyon € (günümüz kuruyla yaklaşık 63,17 milyon TL) olarak açıklanan otomobil böylece 2010 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan öncülünden tam 4 kat daha pahalı oluyor.

