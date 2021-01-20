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Eğitim Bakanlığı'ndan özel okullara 'online eğitimi durdurun' çağrısı

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Eğitim Bakanlığı'ndan özel okullara 'online eğitimi durdurun' çağrısı
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KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı henüz nedeni anlaşılamayan bir uygulamaya imza attı. Mart 2019’dan beri tüm vaatlere rağmen online eğitimde kalıcı ve başarılı yöntem geliştiremeyen bakanlık, özel okulların online eğitimlerini durdurmalarını istedi.

Özel okul yönetimlerinin tepkiyle karşıladığı “online eğitimleri durdurun” ricasının şimdilik iki gün süreyle geçerli olacağı öğrenildi.

Bir özel okul idaresi öğrenci velilerine gönderdiği mesajlarda online eğitime ara verdiklerini bildirirken şu ifadeleri kullandı:

“Üzülerek belirtmek isteriz ki Milli Eğitim Bakanlığı, KKTC’deki tüm özel okullardan online eğitimlerini iki gün süreyle durdurmalarını rica etmiştir.

Öğretmenlerimiz, bu iki gün için öğrencilere, Dojo ve Moodle vasıtasıyla ek ödevler göndereceklerdir. 25 Ocak günü itibarıyla tekrar tam zamanlı eğitime devam edilecektir.”

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