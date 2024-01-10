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TAK münhalleri için 18 Ocak’a kadar başvuru kabul edilecek

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TAK münhalleri için 18 Ocak’a kadar başvuru kabul edilecek
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Türk Ajansı Kıbrıs’ın açtığı, “III. Derece Redaktör Muhabir”, “III. Derece Foto Muhabiri” ve “IV. Derece Katip Yardımcısı” münhalleri için 18 Ocak 2024 tarihine dek başvuru kabul edilecek.
Ajans yönetiminden yapılan açıklamada, her üç kadro için birer kişilik münhal bulunduğu ve Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 18 Şubat 2024’te yapılacak yazılı sınavda, her kadro için en yüksek notu alan iki kişinin daha sonra sözlü mülakata çağrılacağı kaydedildi.
Açıklamada, münhal ve başvuru koşullarıyla ilgili daha detaylı bilginin TAK’ın “Mehmet Akif Caddesi No:30 Köşklüçiftlik-Lefkoşa” adresindeki binasından alınabileceği vurgulandı.
 
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