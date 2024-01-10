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BKP BM Genel Sekreterinin yeni atamasını olumlu adım olarak değerlendirdi

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri İzzet İzcan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guteres’in, Maria Angela Holguin Cuellar’i Kıbrıs Kişisel Temsilci olarak atamasını olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

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BKP BM Genel Sekreterinin yeni atamasını olumlu adım olarak değerlendirdi
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İzcan, yaptığı yazılı açıklamada, atamanın “görüşmelerin yeniden başlamasına yönelik atılmış olumlu bir adım” olduğunu ifade etti.
 
BM Genel Sekreterinin Güvenlik Konseyine sunduğu raporda, Kıbrıs’ta son dönemde yaşanan olumsuz gelişmelerden bahsettiğini kaydeden İzzet İzcan, bu olumsuzlukları aşmanın yegane yolunun sorunun çözümü yönünde inisiyatif alınmasından geçtiğini belirtti.
 
Görüşmelerin 2017 yılında Crans Montana'da 
kaldığı yerden başlamasının önemine vurgu yapan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, görüşme zemininin BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde ve Guterres önerileri çerçevesinde olması gerektiğini savundu.
 
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