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Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda yer yer buzlanma meydana geldi”

“Yavaş ve dikkatli seyredin''

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Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda yer yer buzlanma meydana geldi”
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Polis Genel Müdürlüğü, ülkede etkili olan, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle sürücülere “yavaş ve dikkatli seyretmeleri” uyarısında bulundu.
Polis ayrıca Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunun Dörtyol-Korkuteli arasındaki güzergahta dolu yağışı nedeniyle yer yer buzlanma meydana geldiğini duyurarak, bu güzergahı kullanacak sürücülerin “yavaş ve dikkatli” seyretmelerini istedi.
Polis, Dörtyol'dan Geçitkale istikametine gidiş ve geliş yönünde dolu yağışı sebebiyle ciddi şekilde buzlanma oluştuğunu da bildirdi.


Polis, yaşanacak olası bir olumsuzluk karşısında vatandaşların 155 Polis İmdat ve 199 İtfaiye ihbar hatlarını arayabileceklerini de hatırlattı.
Polisten ülkede etkili olan kötü hava koşulu nedeniyle yapılan açıklamada şu uyarılarda bulunuldu:
“•Yollarda seyredecek araç sürücüleri; şiddetli yağış, sis, taş düşmesi, toprak kayması ve buna benzer sürüş güvenliğini olumsuz etkileyecek afetlerle karşılaşmaları durumunda yavaş ve dikkatli seyretmeleri,
• Kar yağışı olması halinde, kar görmek amacıyla araçlarını tehlikeli dağ yollarına sürmemeleri ve diğer araçlara tehlike arz edecek şekilde yol kenarlarına park etmemeleri, 
•Oluşması muhtemel; su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve buna benzer olumsuzlukları öngörerek araçlarını güvenli yerlere park etmeleri.  
•Yaşanacak olumsuzluklar karşısında vatandaşlarımızın 155 Polis İmdat ve 199 İtfaiye ihbar hatlarını aramaları önemle rica olunur.”
 
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