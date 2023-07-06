Çevre platformundan hükümete tepki

BU KAÇINCI YANGIN?

HALKIN ZEHİRLENMESİNE NE ZAMAN ENGEL OLACAKSINIZ?

Güngör Katı Atık Depolama tesisinin işletilmesindeki çok ciddi eksiklikler gün yüzüne

çıkmaya devam ediyor. Bununla birlikte kontrolsüz ve plansız büyümenin de olumsuzlukları

ve çevre ile halk sağlığına verdiği etkileri görmezden gelen hükümetler halkımıza ve

çevremize duraksamadan zarar vermeye devam ediyor. Güngör Çöplüğünde bitmeyen ve bu

gidişle bitmeyecek yangınların bir yenisi daha dün başladı.

Son üç senedir her sene yanıyor GÜNGÖR. Hem de diğer birçok bölgemizdeki LEFKE-

GİRNE-GÜZELYURT-KARPAZ-MESARYA’daki belediyelerin kullandığı VAHŞİ ÇÖP

ALANLARI.

27 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Katı atık yönetim planı onaylanmış olmasına rağmen

maalesef AB Politikaları doğrultusunda gereken adımların atılmaması, tüzüklerin

çıkarılmaması ve hedeflenen plana hükümetlerce uyulmamasına tanık oluyoruz. Çöp

sorunlarımız da diğer çevresel sorunlarımız gibi gündemimizden hiç düşmemektedir.

Çöplük alanının türüne ve içeriğine bağlı olarak, çöplük yangınlarından çıkan duman,

solunum bozukluklarına ve diğer sağlıkla ilgili sorunlar oluşturabilecek tehlikeli

kimyasal bileşikler içerdiği unutulmamalıdır. Yangınların ve çevresel sorunların çevre ve halk

sağlığına olan zararlı etkilerini görmemek için KÖR OLMASI gerekir insanın.

Bu nedenle “Halkımıza yangın söndürüldü, geçmiş olsun“denmesini ve olayın üstünün

örtülmesini kabul etmiyoruz. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre Dairesi ve yerel

yönetimlerin ne yapacaklarının planını öğrenmek istiyoruz.

KKTC genelinde sıvı atıkların ve katı atıkların çağdaş yöntemlerle toplanmasından,

depolanmasından ve yok edilmesine kadar tüm hizmetlerin AB müktesebatına uyumlu

bir plan çerçevesinde ele alınmasını talep ediyoruz.

KUZEY KIBRIS ÇEVRE PLATFORMU olarak bundan sonra yapacaklarınızın takipçisi

olmaya devam edeceğiz. İnsanımıza ve doğamıza zarar vermekten derhal vazgeçiniz.

KUZEY KIBRIS ÇEVRE PLATFORMU