Çevre platformundan hükümete tepki

BU KAÇINCI YANGIN?
HALKIN ZEHİRLENMESİNE NE ZAMAN ENGEL OLACAKSINIZ?
Güngör Katı Atık Depolama tesisinin işletilmesindeki çok ciddi eksiklikler gün yüzüne
çıkmaya devam ediyor. Bununla birlikte kontrolsüz ve plansız büyümenin de olumsuzlukları
ve çevre ile halk sağlığına verdiği etkileri görmezden gelen hükümetler halkımıza ve
çevremize duraksamadan zarar vermeye devam ediyor. Güngör Çöplüğünde bitmeyen ve bu
gidişle bitmeyecek yangınların bir yenisi daha dün başladı.
Son üç senedir her sene yanıyor GÜNGÖR. Hem de diğer birçok bölgemizdeki LEFKE-
GİRNE-GÜZELYURT-KARPAZ-MESARYA’daki belediyelerin kullandığı VAHŞİ ÇÖP
ALANLARI.
27 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Katı atık yönetim planı onaylanmış olmasına rağmen
maalesef AB Politikaları doğrultusunda gereken adımların atılmaması, tüzüklerin
çıkarılmaması ve hedeflenen plana hükümetlerce uyulmamasına tanık oluyoruz. Çöp
sorunlarımız da diğer çevresel sorunlarımız gibi gündemimizden hiç düşmemektedir.
Çöplük alanının türüne ve içeriğine bağlı olarak, çöplük yangınlarından çıkan duman,
solunum bozukluklarına ve diğer sağlıkla ilgili sorunlar oluşturabilecek tehlikeli
kimyasal bileşikler içerdiği unutulmamalıdır. Yangınların ve çevresel sorunların çevre ve halk
sağlığına olan zararlı etkilerini görmemek için KÖR OLMASI gerekir insanın.
Bu nedenle “Halkımıza yangın söndürüldü, geçmiş olsun“denmesini ve olayın üstünün
örtülmesini kabul etmiyoruz. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre Dairesi ve yerel
yönetimlerin ne yapacaklarının planını öğrenmek istiyoruz.
KKTC genelinde sıvı atıkların ve katı atıkların çağdaş yöntemlerle toplanmasından,
depolanmasından ve yok edilmesine kadar tüm hizmetlerin AB müktesebatına uyumlu
bir plan çerçevesinde ele alınmasını talep ediyoruz.
KUZEY KIBRIS ÇEVRE PLATFORMU olarak bundan sonra yapacaklarınızın takipçisi
olmaya devam edeceğiz. İnsanımıza ve doğamıza zarar vermekten derhal vazgeçiniz.
KUZEY KIBRIS ÇEVRE PLATFORMU