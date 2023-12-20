Çatalköy'de yarın elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; yarın Çatalköy Şah Market'in kuzeyinde kalan bölgeye elektrik verilemeyecek.
Kıbtek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 09.30 ile 12.30 arasında olacak.
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