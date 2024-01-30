banner913
banner932
Polisten sürücülere uyarı...
Polisten sürücülere uyarı...
92 0
Polisiye haberler… Çatalköy’de sahile vurmuş erkek cesedi bulundu
Polisiye haberler… Çatalköy’de sahile vurmuş erkek cesedi bulundu
16 0
 
3 trafik kazasında biri yaya 5 kişi yaralandı
3 trafik kazasında biri yaya 5 kişi yaralandı
47 0
Girne Belediyesi’nde halka açık kan bağış kampanyası yapılıyor
Girne Belediyesi’nde halka açık kan bağış kampanyası yapılıyor
6 0
K.T. Narenciye Üreticileri Birliği’nden sert açıklama
K.T. Narenciye Üreticileri Birliği’nden sert açıklama
11 0
CTP Gençlik Örgütü, Holguin’i kapıda karşıladı
CTP Gençlik Örgütü, Holguin’i kapıda karşıladı
21 0
Büyük korku ve panik yaşandı
Büyük korku ve panik yaşandı
87 0
banner1012
banner985

Çamurova’da yapılacak atışlar nedeniyle 4 gün boyunca bölge girişler yasak olacak

Güzelyurt Kaymakamlığı, Çamurova atış alanında ZMA top atışları yapılacağından dolayı, 4 gün boyunca bölgeye girilmemesi gerektiğini kaydetti.

banner974
Çamurova’da yapılacak atışlar nedeniyle 4 gün boyunca bölge girişler yasak olacak
banner971

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 5-8 Şubat tarihlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında girişi yasak olan bölge şu şekilde verildi: 

“Batıda kum tepe 1100 m. kuzeyi ile Yayla Mezrası 1500 metre batısı arasında kalan deniz kıyısı hattı; Doğuda:Yayla Mezrası - İkişehitler Köyü uzanımı hattının 500metre batısı; Kuzeyde Güzelyurt Deresi 1000m. güneyi ve uzanımı hattı; Güneyde Kumköy Helikopter Pistinden denize giden yolun 500metre kuzeye uzanımı hattı; Batıda kum tepe 1100 metre kuzeyi ile Yayla Mezrası 1500metre batısı arasında kalan deniz kıyısı hattından denize doğru uzanan 5 kilometrelik alan.”

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.