Boğaz bölgesindeki köylerde bugün elektrik kesintisi olacak

Elektrik Kurumu’nun duyurusuna göre, kesintiden etkilenecek bölgeler şunlar:
“Boğazköy köy içi bölgesi, Lefkoşa- Girne ana yolu Boğaz kavşağı bölgesi, Hediyem Su bölgesi, St. Hilarion bölgesi, GKK Karargahı bölgesi, Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen su kuyuları bölgesi, Yukarı Dikmen ağıllar bölgesi, Dikmen Kırıkkale Asker, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arası bölge, Fikret Kürşat arsaları civarı, Dikmen köy içi, Dikmen Kırsal Kesim Arsaları bölgesi, Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör, Güngör taşocakları bölgesi, Oray sitesi ile Boğaz Karakolu arasında kalan kısım, Emaş bölgesi, Kömürcü, Dağyolu ve Pınarbaşı.”
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