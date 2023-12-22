banner913
banner932
Dünyada çevre alanında 2023 böyle geçti
Dünyada çevre alanında 2023 böyle geçti
7 0
Meclis Başkanı Töre: “Ayvasıl’da yaşananlar sinsi planın bir parçasıydı“
Meclis Başkanı Töre: “Ayvasıl’da yaşananlar sinsi planın bir parçasıydı“
7 0
 
BAÜ yarın “Yapay Zekâ ve Güvenlik” konulu sempozyum düzenliyor
BAÜ yarın “Yapay Zekâ ve Güvenlik” konulu sempozyum düzenliyor
7 0
Boğaz bölgesindeki köylerde bugün elektrik kesintisi olacak
Boğaz bölgesindeki köylerde bugün elektrik kesintisi olacak
33 0
RTÜK’ten Dr. Küçük Müzesi ve HALKIN SESİ’ne ziyaret
RTÜK’ten Dr. Küçük Müzesi ve HALKIN SESİ’ne ziyaret
16 0
Yeni varyant uyarısı
Yeni varyant uyarısı
17 0
Kolan British Hospital’den, ödüllerle dolu yeni yıl kutlaması
Kolan British Hospital’den, ödüllerle dolu yeni yıl kutlaması
33 0
banner996
banner985

Boğaz bölgesindeki köylerde bugün elektrik kesintisi olacak

banner989

Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında Girne Boğaz bölgesi ve civar köylerde elektrik kesintisi olacak.

banner974
Boğaz bölgesindeki köylerde bugün elektrik kesintisi olacak
banner971
Elektrik Kurumu’nun duyurusuna göre, kesintiden etkilenecek bölgeler şunlar:

“Boğazköy köy içi bölgesi, Lefkoşa- Girne ana yolu Boğaz kavşağı bölgesi, Hediyem Su bölgesi, St. Hilarion bölgesi, GKK Karargahı bölgesi, Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen su kuyuları bölgesi, Yukarı Dikmen ağıllar bölgesi, Dikmen Kırıkkale Asker, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arası bölge, Fikret Kürşat arsaları civarı, Dikmen köy içi, Dikmen Kırsal Kesim Arsaları bölgesi, Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör, Güngör taşocakları bölgesi, Oray sitesi ile Boğaz Karakolu arasında kalan kısım, Emaş bölgesi, Kömürcü, Dağyolu ve Pınarbaşı.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.