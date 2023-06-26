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Alayköy, Kurban Bayramına Hazır

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Gönyeli Alayköy Belediyesi, Kurban Bayramı süresince belediye hizmetlerinin aksamaması için birtakım tedbirler aldı.

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Alayköy, Kurban Bayramına Hazır

Bayram boyunca temizlik ve su gibi hizmetlerin tam verilmesi için önlemini alan belediye yetkilileri, sıkıntı yaşayan vatandaşların arayabileceği telefon numaralarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre; İdari konular için 0533 862 41 00 ve 0533 880 60 10, Kanalizasyon için 0539 101 84 25, Su sıkıntısı için 0542 851 13 01, Zabıta için 0533 852 38 94 ve 0533 861 59 64, Temizlik ve defin için 0533 858 13 52 ve 0533 862 58 80, Sağlık şubesi için 0533 834 65 15, Yaşlılara Hizmet Birimi için 0533 825 31 99 ve Haşere şikâyetleri için 0539 121 10 76 numaralarının aranması istendi.  

  

***Amcaoğlu: “Tüm önlemler alındı”  

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu tüm halkın Kurban Bayramı’nı kutlayarak bayram nedeniyle hizmetlerin aksamaması için tüm önlemlerin alındığını açıkladı. 

Amcaoğlu, belediye hizmetlerinin bayram döneminde de aksamayacağını ifade etti.  

Amcaoğlu, "Gönyeli Alayköy Belediyesi olarak hiçbir olumsuzluğa mahal vermemek adına personelimiz vatandaşın hizmetinde olacak” dedi. 

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