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Yardım gemisi Gazze yerine Malta’ya gitti

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Güney Kıbrıs’tan 80 tonluk insani yardım malzemesiyle Filistin’e gitmek üzere yola çıkan İngiliz gemisi, Gazze yerine Malta’ya gitti

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Yardım gemisi Gazze yerine Malta’ya gitti
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Güney Kıbrıs’tan 80 tonluk insani yardım malzemesiyle Filistin’e gitmek üzere yola çıkan İngiliz “Lyme Bay” gemisinin, Gazze yerine Malta’ya gittiği ifade edildi.
Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi “Yardım Gemisi Gazze Yerine Malta’ya Gitti- İsrail’in Yeşil Işık Yakmadığı Görülüyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde “X” platformunda yer alan bir paylaşıma göre, RFA Lyme Bay gemisinin Valletta limanında bulunduğunu haber verdi.
İngiltere’nin bu gemiyi Gazze’ye yönelik denizden insani koridor için tahsis ettiğini anımsatan ve Rum Yönetimi’nin denizden insani koridorla ilgili olarak bir kez daha zor durumda kaldığını yazan gazete, “X” platformunda yer alan “Navy Lookout” hesabına göre, insani yardım taşıyan ve bunu Gazze Şeridinde indirmeyi bekleyen geminin, birkaç gün boyunca Kıbrıs açıklarında beklemesinin ardından Malta limanına demirlediğini kaydetti.
İlgili yayında belirtildiği üzere, gemi mürettebatının Noel’i geçirmek üzere Valletta limanına gitme direktifi aldığını kaydeden gazete, konuyla ilgili olarak Rum hükümeti sözcüsüne yönelttikleri soruya bir cevap alamadıklarını ekledi.
 
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