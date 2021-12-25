Yalanabilir televizyon ürettiler

Japonya'da Meiji Üniversitesi profesörü Homei Miyashita, yemek lezzetlerini taklit edebilen yalanabilir televizyon geliştirdi. "TV'yi tat (TTTV)" adı verilen cihaz ile görüntülerdeki yemeğin tadını almak için televizyonu yalamanız yeterli oluyor





Japon profesör HOmei Miyashita, televizyonda yer alan bir ürünün tadının alınabilmesi için çok konuşulacak bir icada imza attı. Profesörün icadına göre, televizyondaki ürünün tadını almak için ekranı yalamak yeterli olacak.

Reuters'ın haberine göre, Japon profesör Homei Miyashita, "TV'yi tat" (TTTV) adı verilen yalanabilir televizyon geliştirdi. Cihaz, belirli bir yiyeceğin tadını oluşturmak için 10 aroma spreyi kullanıyor.

Aroma spreyleri ile oluşturulan lezzet örneği daha sonra izleyicinin denemesi için düz bir TV ekranı üzerinde yer alan hijyenik filme püskürtülüyor.

Homei Miyashita, Kovid-19 döneminde bu tür bir teknolojinin insanların dış dünyayla bağlantı kurma ve etkileşim biçimini geliştirebileceğini söyleyerek, “Amaç, insanların evde kalırken bile dünyanın diğer ucundaki bir restoranda yemek yemek gibi bir deneyim yaşamalarını mümkün kılmak” dedi.

TTTV prototipini geçen yıl kendisinin yaptığını söyleyen Miyashita'ya göre, yalanabilir televizyonun ticari bir versiyonun yapımı yaklaşık 875 dolara mal olacak.



