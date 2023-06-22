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Venezuela hava sahasına giren uçağı düşürdü

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Venezuela ordusu, Meksika’dan kalkarak hava sahasına giren bir uçağı düşman olarak işaretlemesinin ardından düşürdü.

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Venezuela hava sahasına giren uçağı düşürdü

 açıklarındaki Hollanda’ya bağlı ada ülkesi Curaçao'ya gitmek üzere ’nın güneyindeki Cozumel şehrinden kalkan bir uçak, Venezuela Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri (FANB) tarafından “düşman” olarak işaretlenmesinin ardından havada vurularak düşürüldü.

FANB komutanı General Domingo Larez Hernandez yaptığı açıklamada, uçağın Venezuela hava sahasına giriş yaptıktan sonra radarda kaybolduğunu, tespit edilmemek için konum vericisini ve telsizini kapattığını belirterek, genelde kaçakçıların iniş yaptığı Kolombiya sınırındaki düzlüklere yönelmesi sonrası düşürüldüğünü ifade etti.
General Hernandez ayrıca, uçağın uyuşturucu ve silah kaçakçılarına ait olduğuna ilişkin kanıtlara ulaştıklarını belirterek, vurulan uçakta kaç kişinin olduğuna dair ya da ölü ve yaralı sayısına dair bilgi paylaşmadı.

Venezuela hava sahasına giren uçağı düşürdü - 1

VENEZUELA BU YIL 34 UÇAK DÜŞÜRDÜ

Venezuela bu yıl hava sahasına yasa dışı giriş yapan 34 uçağı düşürürken, 2012 yılından bu yana Venezuela’nın düşürdüğü uçak sayısı 357’ye yükseldi.

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