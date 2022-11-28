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Tayland'da maymunlara açık büfe ziyafeti

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Tayland'ın Lopburi kentinde maymunlar için festival düzenlendi. Binlerce maymun 2 tonluk meyve ve sebzeden oluşan açık büfe ziyafete akın etti. Turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ilginç kareler ortaya çıktı

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Tayland'da maymunlara açık büfe ziyafeti

Tayland'ın Lopburi kentinde, yaklaşık 4 bin maymun, kendileri için özel hazırlanan açık büfenin tadını çıkardı.


Tayland'da maymunlara açık büfe ziyafeti: Binlerce ton gıda saniyeler içinde bitti - 2

Taylandlı bir iş insanı öncülüğünde 2 tonluk meyve ve sebzelerden oluşan yiyecekler, turistlerin ve yerel halkın da yardımıyla maymunlar için özel olarak hazırlandı.


Tayland'da maymunlara açık büfe ziyafeti: Binlerce ton gıda saniyeler içinde bitti - 3

SANİYELER İÇİNDE BİTTİ

Yiyeceklere adeta hücum eden maymunlar, saniyeler içinde hazırlanan 2 tonluk gıdayı silip süpürdü.


Tayland'da maymunlara açık büfe ziyafeti: Binlerce ton gıda saniyeler içinde bitti - 4

"Maymun Açık Büfe Festivali" olarak adlandırılan organizasyona turistlerde yoğun ilgi gösterdi.


Tayland'da maymunlara açık büfe ziyafeti: Binlerce ton gıda saniyeler içinde bitti - 5

Diğer taraftan festival, maymunların kentin turizmine olan katkısına bir teşekkür niteliğinde düzenlendi.


Tayland'da maymunlara açık büfe ziyafeti: Binlerce ton gıda saniyeler içinde bitti - 6

Etkinlik 34 yıldır Lopburi kentindeki antik tapınak etrafında kasım ayının son pazar günü gerçekleştiriliyor. İlk kez 1989 yılında yapılan festivalde, makak cinsi maymunlar kendilerine sunulan yiyeceklerin tadını çıkarmıştı.

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