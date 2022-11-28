Tayland'da maymunlara açık büfe ziyafeti

Tayland'ın Lopburi kentinde maymunlar için festival düzenlendi. Binlerce maymun 2 tonluk meyve ve sebzeden oluşan açık büfe ziyafete akın etti. Turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ilginç kareler ortaya çıktı

Tayland'ın Lopburi kentinde, yaklaşık 4 bin maymun, kendileri için özel hazırlanan açık büfenin tadını çıkardı.

Taylandlı bir iş insanı öncülüğünde 2 tonluk meyve ve sebzelerden oluşan yiyecekler, turistlerin ve yerel halkın da yardımıyla maymunlar için özel olarak hazırlandı.

SANİYELER İÇİNDE BİTTİ

Yiyeceklere adeta hücum eden maymunlar, saniyeler içinde hazırlanan 2 tonluk gıdayı silip süpürdü.

"Maymun Açık Büfe Festivali" olarak adlandırılan organizasyona turistlerde yoğun ilgi gösterdi.

Diğer taraftan festival, maymunların kentin turizmine olan katkısına bir teşekkür niteliğinde düzenlendi.

Etkinlik 34 yıldır Lopburi kentindeki antik tapınak etrafında kasım ayının son pazar günü gerçekleştiriliyor. İlk kez 1989 yılında yapılan festivalde, makak cinsi maymunlar kendilerine sunulan yiyeceklerin tadını çıkarmıştı.