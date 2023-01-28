Ronaldo'ya servet değerinde saat hediyesi

Suudi Arabistan'a transfer olan ve yıllık 200 milyon euro kazanacağı konuşulan Cristiano Ronaldo'ya kulübü Al-Nassr'dan özel bir hediye verildi.
Al-Nassr, Ronaldo'ya transfer sürecinde 630 bin pound değerinde saat hediye etti.
Suudi Arabistan bayrağından ilham alan ve yeşil renkte tasarlanan yaklaşık 15 milyon TL değerindeki Jacob & Co markasına ait saat sosyal medyada gündem oldu.
37 yaşındaki Ronaldo'ya özel üretilen ve beyaz altından oluşan saatte 389 adet nadir bulunan değerli taş da bulunuyor.
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