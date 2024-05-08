Refah'a karadan saldırı

İsrail'in 7 aydır bomba yağdırdığı Gazze'deki savaşta çok kritik bir aşamaya geçildi.
Hamas, uzun süredir gündemde olan ateşkesi kabul etti ancak İsrail, uyarılara rağmen Gazze'deki son güvenli bölge olarak görülen Refah'a bomba yağdırmaya başladı.
Gazze'deki Filistinlilerin son sığınağı Refah'a bomba yağdıran İsrail, kara saldırılarına da başladı.
Karadan da Refah'ı hedef alan İsrail'in, Gazze Şeridi'nden Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına saldırılar düzenlediği bildirildi.
İsrail ordusu, Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetlerinin açıklamasına göre İsrail ordusu önceki geceden itibaren Refah'ın sınırlı bir bölgesinde faaliyet göstermeye başladı.
İsrail güçleri, Mısır sınırındaki Refah geçişinin Gazze tarafındaki operasyonel kontrolü ele geçirdiğini ve özel kuvvetlerin bölgeyi taradığını söyledi. Bu durumda az da olsa insani yardımların geçtiği sınır kapısının kontrolü tamamen İsrail tarafına geçmiş oldu.
Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, İsrail askeri araçlarının bölgeye ulaşması ile eşzamanlı olarak Refah Sınır Kapısı'nda sefer hareketliliği ve insani yardım geçişlerinin tamamen durdurulduğunu belirtti.
Refah'a sığınmış Filistinlilerin büyük çoğunluğunun ve bazı uluslararası kuruluşların askeri operasyon alanlarından tahliye edildiği açıklandı.
İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti. Bunun ardından birçok Filistinli Refah'tan kaçmaya başlamıştı.
İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.
GAZZE DÜNYAYA KAPANDI
İsrail dün sabah düzenlenen basın toplantısında, Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan geçişlerin "güvenlik" gerekçesiyle kapatıldığını, güvenlik durumu izin verdiğinde yeniden açılacağını bildirdi.
Gazze medyasına göre İsrail, yardım girişini durdurarak, Refah ve Karm Abu Salem geçiş noktalarını kapatarak ve hastaneleri hedef alarak insani durumu daha da kötüleştiriyor
HAMAS'TAN SALDIRIYA KARŞILIK
Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Kassam Tugayları, Refah Sınır Kapısının doğusuna giren düşman kuvvetlerine ağır kalibreli havan toplarıyla saldırıyor" ifadesine yer verildi.
GAZZE'DE TEMEL İHTİYAÇLAR TÜKENİYOR
Ateşkes görüşmelerinde arabuluculuk görevini üstlenen Mısır ise İsrail'in Refah'ta başlattığı askeri operasyonu kınadı.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi ise Gazze'de sınırların kapatılmasının ardından sadece bir gün yetecek kadar yakıt kaldığını açıkladı.
BM sözcüsü, Gazze'ye uzun bir süre akaryakıt girişine izin verilmemesinin Gazze Şeridi'nde yardım operasyonlarını "mezara koymak" anlamına geldiğini vurguladı.
Dünya Sağlık Örgütü ise Refah Sınır Kapısı'ndan transferi sağlanan hasta ve yaralılar konusunda taviz verilmeyeceğini açıkladı.
ATEŞKES ÇIKMAZI: HAMAS 'EVET' DEDİ, İSRAİL REDDETTİ
Hamas önceki akşam arabulucular tarafından sunulan ateşkes teklifinin kabul edildiğini açıkladı. Hamas lideri Haniye, Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletti.
İsrail ordu radyosu ise bu açıklamanın ardından, Refah'a karadan saldırı hazırlıklarının "planlandığı gibi devam ettiğini" açıkladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Savaş kabinesi, İsrail'in Refah'taki operasyonuna devam etmesi kararı aldı. Hamas'ın kabul ettiği teklif İsrail'in taleplerini karşılamaya uzak olsa da İsrail müzakereler için heyet gönderecek" açıklamasında bulundu.
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