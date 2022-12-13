Putin'in hastalık iddiaları ayyuka çıktı

Rusya Devlet Başkanı Putin’in 10 yıldır aralıksız olarak düzenlediği yıl sonu basın toplantısını ilk defa yapmayacağı bildirildi.

Kremlinden yapılan açıklamayla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladığı yıllık basın toplantısına dair belirsizlik netleşti.

Putin'in yıllık basın toplantısını 2022'nin sonuna kadar yapmayacağını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bununla beraber, yurt dışı seyahatleri dahil olmak üzere düzenli olarak yaptığı gibi gazetecilerle konuşma fırsatı bulacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yönetime geldiğinden beri ikinci kez

Basın toplantısının gelecek yıla ertelenmesi halinde, Putin yönetimde bulunduğu süre içinde ikinci kez bu etkinliği yapmamış olacak. Böylece Putin, son 10 yıldır ilk defa yıllık basın toplantısıyla gazetecilerin karşısına çıkmayacak.

2001'den bu yana bir kez basın toplantısı yapmamıştı 2001 yılından bu yana düzenli olarak her yıl aralık ayında geleneksel olarak yıllık basın toplantısı düzenleyen Putin, ilk defa 2005'te bu toplantıyı gerçekleştirmemişti.

2009-2011 yıllarında da bu toplantıları başbakanlık görevi yaptığı için düzenlemeyen Putin, salgın nedeniyle 2020'de çevrim içi olan toplantıya katılarak, gazetecilerin sorularını cevaplamıştı.

Her yıl 2 bine yakın yerli ve yabancı gazetecinin katıldığı bu etkinlik, 3-5 saat arası sürüyor. Putin her toplantıda gazetecilerin 50 ila 60 sorusunu cevaplandırıyor.

Geçen yıl salgına rağmen yüz yüze yapılan basın toplantısına sınırlı sayıda gazeteci alınmış, gazeteciler ile Putin arasına çok uzun bir mesafe konulmuştu.

'Putin kanser' iddiaları

Putin'in sağlık durumu ile ilgili onlarca iddia özellikle 24 Şubat'ta başlayan savaş sonrasında gündeme gelmeye başlamıştı. Batı basını Putin'in kanser olduğu iddialarını manşetlerine taşırken Rus lider ile ilgili son iddia da merdivenden düştüğü yönündeydi. Kremlin içindeki kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, muayenenin ardından koksiks ve yumuşak dokularda bir çürük teşhis edilmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın devlet iç güvenlik kurumu olan Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) görev alan bir ajan doktorların Putin'e biçtiği ömrü açıklamıştı.

Rusya merkezli bir araştırma platformu olan Proekt tarafından yayınlanan belgelerde Putin'e yaptığı ziyaretlerde en az 5 farklı doktor eşik ettiği iddiası yer almıştı.

Aynı belgelerde "Tiroid Kanseri konusunda uzmanlaşmış Kulak Burun Boğaz uzmanı Yevgeny Selivanov ise Rus liderin yanından hiç ayrılmıyor" ifadesi yer almıştı.