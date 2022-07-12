Durgunluk beklentisi, dolardaki güçlenmenin yarattığı baskı ve Çin'de artan corona virüsü vakaları nedeniyle bugün petrol fiyatlarında düşüş yaşandı.



Petrol fiyatlarında sert düşüş

Çin'de Covid-19 pandemisinin yeniden canlanmasının küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin endişeleri artırmasıyla birlikte petrol fiyatlarında bugün keskin bir düşüş yaşandı.





Batı Teksas tipi ham petrol gün içinde yüzde 5,5 değer kaybetti ve varil başına 100 doların altına düştü. Brent tipi ham petrol vadeli işlemleriyse gün içinde yüzde 4,5'lik düşüşle varil başına 102,32 dolara geriledi.



Azalan likidite, petrol fiyatlarını daha keskin hareketlere karşı savunmasız bıraktı. Brent petrol vadeli işlemleri geçen hafta dolar bazında tarihin en büyük üçüncü düşüşünü kaydetmişti.



DOLARIN GÜÇLENMESİ BASKIYI ARTIRDI

Çin'de artan corona virüsü vakaları ve yakında ABD'de açıklanacak enflasyon verileri talebe yönelik endişeleri artırırken, düşüş eğilimi emtialara yayıldı.



Doların güçlenmesi baskıyı artırarak petrolü yatırımcılar açısından daha az çekici kıldı ve gelişmekte olan piyasalar için daha pahalı hale getirdi.



Merkez bankalarının enflasyonla mücadele etmek için agresif bir şekilde faiz oranlarını artırması ve ABD'nin resesyona girebileceğine yönelik endişelerin alevlenmesi nedeniyle ham petrol fiyatları haziran başından bu yana düşüş eğiliminde.



Sidney Enerji Forumu'nda bugün konuşan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, mevcut durumu “ilk küresel enerji krizi” diye nitelendirdi ve krizin dünya ekonomisi üzerinde yaratacağı etkiden endişe duyduğunu belirtti.



OPEC: 2023'TE RAHATLAMA OLMAYACAK

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 2023'e yönelik ilk tahminiyse petrol piyasasındaki sıkılığın rahatlamayacağı yönünde.





ABD Başkanı Joe Biden, küresel ekonomiyi sarsan yüksek enerji fiyatlarını dizginlemeye çalışırken bu hafta Orta Doğu gezisi kapsamında Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek. Ziyaretin anlaşmayla sonuçlanması durumunda ABD, OPEC’in üretimi artırabileceğine inanıyor.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Birleşik Arap Emirlikleri'yle petrol arzını görüşecek.



Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ticaretin altüst olması petrol piyasasının sıkılaşmasını beraberinde getirdi.



Reuters'a Alman bankası Commerzbank adına yapılan açıklamada, “Batı’da, yüksek enerji fiyatları ve artan faiz oranlarının birleşimi, petrol talebi üzerinde ciddi etkisi olacak bir durgunluk endişesini körüklüyor” dendi.