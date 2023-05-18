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Mucize kurtuluş

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Uçak kazasında kaybolmuşlardı: Mucize kurtuluş! Biri 11 aylık bir bebek... Hayata böyle tutunmuşlar

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Mucize kurtuluş
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Kolombiya’daki Amazon Ormanları’nda 1 Mayıs tarihinde düşen tek motorlu Cessna 206’dan 2 hafta sonra sevindiren haber geldi. Kazadan sonra Amazon Ormanları’nda güvenlik güçleri, itfaiye ve sivil görevliler tarafından arama kurtarma çalışmaları sonucu aralarında 11 aylık bir bebeğin de olduğu 4 çocuk canlı olarak bulundu. Çocukların 4,9 ve 13 yaşlarında olduğu öğrenildi.

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"ÜLKE İÇİN BÜYÜK SEVİNÇ"

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro dün sosyal medyasından yaptığı açıklamalarda, “Ordumuzun yaptığı yoğun çalışmalar sonucunda Guaviare’deki uçak kazasında kaybolan 4 çocuğun bulunması ülke için büyük sevinç” ifadelerini kullandı.

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MEYVE YİYEREK HAYATTA KALMIŞLAR

Kurtarma çalışmalarına katılan sivil havacılık yetkilisi, çocukların kaza sonrasında uçaktan çıkarak yardım bulmak için yağmur ormanlarına gittiklerini ve meyve yiyerek beslendiklerini söyledi.

Kolombiya’da tek motorlu uçak Cessna 206, 1 Mayıs’ta Brezilya’nın Sao Paulo eyaletindeki Araraquara şehrinden Kolombiya’daki Amazon Ormanları’nda bulunun Guaviare bölgesine giderken motor arızası nedeniyle düşmüştü. Uçakta aralarında pilotun da bulunduğu 3 kişi ölü olarak bulunmuştu. Kayıp 4 çocuk ise aranıyordu. (İHA)

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