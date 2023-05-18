ACİL KAN ARANIYOR!

"YDÜ hastanesi yoğun bakımda tedavi görmekte olan Ziya Özkoşar için 0 Rh+ veya 0 Rh- kana ihtiyaç vardır.

Kan verebilecek olanların YDÜ kan bankasına Ziya Özkoşar adına başvurmasını rica ederim..

Hülya Özkoşar (05428538182)