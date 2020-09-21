banner480
banner69
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
145 0
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
15 0
 
Sapsızoğlu
Sapsızoğlu "Hedefimiz şampiyon sporcular kazandırmak"
16 0
Jimny'ye ticari araç kimliği
Jimny'ye ticari araç kimliği
51 0
Belediye başkanları su kriziyle uğraşıyor
Belediye başkanları su kriziyle uğraşıyor
90 0
Halı sahalara yasak geldi
Halı sahalara yasak geldi
86 0
Üç gün yağmur bekleniyor
Üç gün yağmur bekleniyor
104 0
banner460

Mısır'da 2 bin 500 yıl öncesine ait 27 lahit bulundu

banner476

Mısır'da arkeologlar, başkent Kahire'nin güneyindeki Sakkara nekropolünde bulunan bir kuyuda yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine ait 27 lahit keşfetti.

Mısır'da 2 bin 500 yıl öncesine ait 27 lahit bulundu

Mısır Kültür Bakanlığı'nın açıklamasına göre Eylül başında Sakkara'da 13 lahit keşfinin ardından dün 14 lahit daha bulundu. Sakkara'daki antik mezarlığın 3 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülüyor. Bölge, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Kültür Bakanlığı'nın Cumartesi günü yaptığı açıklamada "İlk çalışmalar bu tabutların tamamen kapatıldığını ve gömüldükten sonra hiç açılmadığını gösteriyor" bilgisi verildi.

Mısır'da 2 bin 500 yıl öncesine ait 27 lahit bulundu - 2

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Halid el Enani, lahitlerin keşfiyle ilgili açıklamayı kendisi bizzat eserleri ziyaret edene kadar erteledi. El Enani, Sakkara ziyaretinde 11 metrelik kuyuda yapılan 'zorlu' araştırmalar nedeniyle çalışanları tebrik etti. Keşfedilen lahitlerin tarihiyle ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için kazı çalışmaları sürüyor.

Mısır'da 2 bin 500 yıl öncesine ait 27 lahit bulundu - 3

Kültür Bakanlığı, önümüzdeki günlerde düzenlenecek basın toplantısına kadar daha fazla bilgi'ye ulaşmayı umduklarını belirtti. Lahitlerle birlikte keşfedilen, tabutların yanına yerleştirilmiş diğer arkeolojik eserler de renkli süslemeleri ve oymalarıyla dikkat çekiyor.

Mısır'da 2 bin 500 yıl öncesine ait 27 lahit bulundu - 4

Sakkara, başkent Kahire'nin 30 kilometre güneyinde yer alıyor. Bu nekropol, eski Mısır'ın başkenti Memfis'in mezarlığı olarak kullanılıyordu.

Mısır'da 2 bin 500 yıl öncesine ait 27 lahit bulundu - 5

Mısır hükümeti son yıllarda bölgedeki tarihi kazıları yoğunlaştırırken, yeni keşiflerle bölge turizmini canlandırmak istiyor.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.