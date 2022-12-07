Meksika’yı ayağa kaldıran vahşet

Meksika, 20 yaşındaki bir kadının karnı kesilerek 8 aylık bebeğinin çalındığı tüyler ürperten cinayetle sarsıldı

Şiddet olaylarının ve çete savaşlarının hız kesmediği Meksika'da işlenen korkunç bir cinayet ülkede gündeme oturdu.

20 yaşındaki 8 aylık hamile Rosa Isela Castro Vazquez, tüyler ürperten bir cinayete kurban gitti. Medellin de Bravo kasabasında, doğacak bebeği için kıyafet vereceğini söyleyen bir kadınla buluşmaya giden Vazquez, ortadan kayboldu. Doğumuna az bir süre kalan genç kadının bulunamaması kasabayı ayağa kaldırırken Vazquez'in bulunması için kadınlar öncülüğünde kampanya başlatıldı.

Katil çift tutuklandı.

Ancak bir süre sonra genç kadının cansız bedeni yol kenarında bulundu. Karnı kesilmiş ve bebeği çalınmıştı.

Vazquez'i kaçırarak vahşice öldürdüğünden şüphelenilen biri kadın iki kişi, henüz birkaç günlük bebekle yakalandı.

Genç kadının vahşice öldürülmesi Meksika’da büyük ses getirdi.

Katil çiftin çocuk sahibi olamadıkları için Vazquez'in bebeğini çalmak üzere korkunç cinayeti işlediği sanılıyor. Kadının Vazquez'e sosyal medyadan ulaşıp bebek kıyafetleri verme vaadiyle onu kaçırdığı, eşinin de ona yardım ettiği belirtiliyor.

Kız bebeğinin durumunun ise iyi olduğu açıklandı.

Eylülde de ABD'nin Teksas eyaletinde Taylor Parker isimli bir kadın, arkadaşının karnını keserek bebeğini çalmış ve idam cezasına mahkum olmuştu.