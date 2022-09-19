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Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı

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İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı. 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe'nin Westminster Katedrali'nde düzenlenen cenaze törenine kraliyet aile üyelerinin yanı sıra birçok dünya lideri katıldı

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Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı

 

 

 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere hükümdarı Kraliçe Elizabeth'in Londra'daki Westminster Katedrali'nde düzenlenen cenaze töreni başladı.


Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 2

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth, Westminster Katedrali'nde son yolculuğuna uğurlanıyor.


Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 3

Naaşı bugün eşi Prens Philip'in yanına defnedilecek Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine dünya liderleri ve kraliyet üyeleri katıldı.


Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 4

Kraliçe Elizabeth'in çocukları Kral Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward cenaze töreninde beraber yürüdü.


Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 5

Prens Harry ve Prens William


Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 6

Prens William


Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 7

Prens Harry


Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 8

Kral Charles


Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 9

ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden Westminster Katedrali'nde.


Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 10

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve First Lady Brigitte Macron cenaze töreni için Londra'da.


Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 11

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron ve eşi  Samantha Cameron


Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 12

'Konsort Kraliçe' Camilla


Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 13

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss


Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 14

Eski İspanya Kralı Juan Carlos


Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 15

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie, Kraliçe'nin cenaze töreni için dünya liderlerine katıldı.


Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 16

Prenses Beatrice


Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 17

Eski İngiltere'de Başbakan Theresa May


Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 18

Eski İngiltere Başbakanları Gordon Brown ve Tony Blair


Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 19

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Wang Qishan


 
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