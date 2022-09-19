Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere hükümdarı Kraliçe Elizabeth'in Londra'daki Westminster Katedrali'nde düzenlenen cenaze töreni başladı.
İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth, Westminster Katedrali'nde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Naaşı bugün eşi Prens Philip'in yanına defnedilecek Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine dünya liderleri ve kraliyet üyeleri katıldı.
Kraliçe Elizabeth'in çocukları Kral Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward cenaze töreninde beraber yürüdü.
Prens Harry ve Prens William
Prens William
Prens Harry
Kral Charles
ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden Westminster Katedrali'nde.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve First Lady Brigitte Macron cenaze töreni için Londra'da.
Eski İngiltere Başbakanı David Cameron ve eşi Samantha Cameron
'Konsort Kraliçe' Camilla
İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss
Eski İspanya Kralı Juan Carlos
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie, Kraliçe'nin cenaze töreni için dünya liderlerine katıldı.
Prenses Beatrice
Eski İngiltere'de Başbakan Theresa May
Eski İngiltere Başbakanları Gordon Brown ve Tony Blair
Çin Devlet Başkan Yardımcısı Wang Qishan