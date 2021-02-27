“Kıbrıs için olumlu rol oynayabiliriz”

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Charles Michel, Kıbrıs için “Bölgede ilerleme olması açısından olumlu ve verimli bir rol oynayabiliriz" dedi

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Charles Michel, Kıbrıs sorununun çözümünde olumlu bir rol oynayabileceklerini söyledi. AB Liderler toplantısında, AB-NATO iş birliği teyit edildi.

Başkan Michel, AB Liderler Zirvesi'nin savunma ve güvenlik konularındaki ikinci günkü oturumunun bitiminde düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs sorununun çözümü için yürütülen BM süreci ile Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkileri konusundaki soruyu yanıtladı.

AB'nin Kıbrıs müzakerelerinde daha önce gözlemci olarak bulunduğunu ve hala gözlemci olduğunu belirten Michel, sorunun çözümünü istediklerini vurguladı.

Michel, "Çözüme yönelik çabaları desteklemek ve bölgede ilerleme olması açısından olumlu ve verimli bir rol oynayabiliriz" dedi.

Doğu Akdeniz'de istikrar ve öngörülebilirlik istediklerini aktaran Michel, "Bazı zorluklar ve anlaşmazlıklar olduğunu biliyoruz. Avrupa'nın ve AB üyelerinin çıkarlarını korumak, aynı zamanda bizim için önemli olan bu bölgeye daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik sağlamak için elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.

