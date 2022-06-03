Karnaval havasında Platin Jübile

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümüne özel düzenlenen Platin Jübile kutlamaları, başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'nda askeri geçit töreni ile başladı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in tahttaki 70’inci yıldönümü için düzenlenen 4 günlük Platin Jübile kutlamaları dün Buckingham Sarayı’nda başladı. Bin 200’den fazla subay, asker, yüzlerce ordu müzisyeni ve 240 attan oluşan askeri geçit töreni, yerel saatle 10.00’da başladı.Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70. yılını kutlayan etkinliğe Buckhingham Sarayı'nın balkonundan katıldı.Askerler Buckingham Sarayı ve Tralfagar Meydanı arasında bulunan The Mall’da yürüyerek Atlı Askerler Geçit Töreni alanına gitti. Askerler daha sonra 260 yıllık bir gelenek olan Trooping the Colour adlı askeri töreni sürdürdü. Binlerce Londralı Tralfagar Meydanı'nda ve Buckingham Sarayı çevresindeki alanlarda askeri geçit törenini seyretti. Tören ayrıca Londra’daki St. James Park’a yerleştirilen büyük bir ekrana da yansıtıldı.Törenin ardından saat 13.00 civarında Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin (RAF) uçuşu gerçekleştirildi. Kraliçe II. Elizabeth uçuşu izlemek üzere diğer kraliyet ailesi mensuplarıyla tekrar balkona çıktı. Kraliyet Hava Donanması 70 adet helikopterle uçuş yaparak uçuş sırasında gökyüzünde 70 rakamını oluşturacak şekilde yer aldı.Helikopterlerden ayrıca Birleşik Krallık Bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve beyaz renkleri gökyüzünü renklendirdi.Ayrıca, Kraliçe Elizabeth’in Platin Jübile kutlamaları için dün düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Birleşik Krallık ve deniz aşırı topraklarının genelinde bin 500'den fazla ışık yakıldı.Öte yandan 4 gün boyunca başkent Londra’nın yanı sıra ülke genelinde çeşitli kutlamalar yapılacak.Kraliyetten ayrıldıklarını açıklayarak çok ses getiren Prens Harry ve Meghan Markle çifti, Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile töreni için İngiltere'ye gitti. Çocukları Archie ve Lilibet ile ilk defa kraliyet etkinliğine katılan çifti, Kraliçe Elizabeth tarafından tesis edilen özel araç ile karşıladı.Etkinliğe katılacak olan çiftin gelenekselleşen balkon fotoğrafında diğer kraliyet üyelerinin yanında yer almayacağı belirtildi. Prens Harry ve eşi Meghan Markle halen Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını taşıyor olsalar da resmi düzeydeki kraliyet görevlerine devam etmiyorlar.Kraliçe II. Elizabeth, Birleşik Krallık tarihinde Platin Jübile’yi alan ilk hükümdar oldu. Birleşik Krallık tarihinde tahttaki 70’inci yıl dönümüne ulaşan hükümdarlara verilen Platin Jübile’nin yanı sıra, ayrıca tahttaki 25’inci yılını dolduran hükümdara Gümüş (Silver) Jübile, 40’ıncı yıl için Rugby Jübile, 50’inci yıl için Altın (Golden) Jübile, 60’ıncı yıl için Elmas (Diamond) Jübile, 65’inci yıl için Safir Jübile veriliyor. Jübile ise “yıldönümü” ve “sevinç” anlamına geliyor.Birleşik Krallık monarşisinde 1760 ve 1801 yılları arasında hükümdarlık yapan III. George, 50’inci yılı için Altın Jübile almıştı. 1837 ile 1901 yılları arasında Birleşik Krallık hükümdarı olan Kraliçe Victoria ise 50’inci yıl için Altın Jübile ve 60’ıncı yılı için Elmas Jübile’yi almıştı.