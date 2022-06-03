Platin Jübile’de protesto gösterisi

Kraliçe II. Elizabeth’in İngiltere tahtındaki 70’inci yılını kutlamak amacıyla yapılan Platin Jübile’de askeri geçit töreni sırasında bir protesto eylemi gerçekleştirildi. 25 kadar protestocu askeri geçidi kesintiye uğratmak istedi.Hayvan ve iklim adaleti hareketi olarak bilinen Animal Rebellion topluluğundan iki kişi, seyirci bölümündeki bariyerleri aşarak bando takımı yaklaşırken caddenin ortasına oturdu ve askerleri durdurmaya çalıştı.Bando ekibi, protestocuların yanlarından geçerek geçide devam ederken, polisler, protestocuları yoldan çekti.Polislerin eylemcileri gözaltına almasından kısa süre sonra Twitter’dan, “Hayvan İsyancıları, kraliyet topraklarının geri alınmasını talep ederek Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamalarını bozuyo