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Kabil'de Çinlilere ait bir otele silahlı ve bombalı saldırı

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de içinde Çinlilerin de kaldığı bir otele silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi

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Kabil'de Çinlilere ait bir otele silahlı ve bombalı saldırı
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Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Şehri Nev bölgesinde çoğu sivillerin kaldığı bir otele saldırı düzenlendiğini söyledi.

Öte yandan, görgü tanıkları ise Şehri Nev bölgesinde Çinlilere ait bir otele silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Saldırganların otelin içine girdiği ve rastgele ateş açmaya başladığı öğrenildi.

Saldırının düzenlendiği otelden iki büyük ve birkaç da küçük patlama sesi duyuldu.

Söz konusu otelden patlamalar sonrası dumanların yükseldiği görüldü.

Oteldeki yabancı uyruklu kişiler kurtarıldı

Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, otele düzenlenen saldırının üç saldırganın öldürülmesiyle son bulduğunu söyledi.

Oteldeki yabancı uyrukluların kurtarıldığını ifade eden Mücahid, ayrıca iki yabancı uyruklunun otelin penceresinden atlayarak yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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