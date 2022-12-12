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Onlarca öğrenci kapıda kaldı! Yönetim Whatsapp üzerinden mesajla kapatıldığını duyurdu, veliler isyan etti: "Bu dolandırıcılığa giriyor"

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Veliler Whatsapp üzerinden aldıkları mesajla şaşkına döndü, kurs yönetimi mesajda "elektrik kaçağı" nedeniyle eğitime ara verildiğini söylüyordu. Ancak veliler ertesi gün daha büyük bir şok yaşadı, yeni mesajda 10 yıldır eğitim veren kurumun haczedildiği belirtilirken "bazı velilerin aylardır ödeme yapmadığı" savunuluyordu. Öğrenciler kapıda kalırken dolandırıcılık mağduru olduğunu öne süren 62 veli kursun önüne giderek isyan ederek "Bize güven verdiler" dedi.

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Onlarca öğrenci kapıda kaldı! Yönetim Whatsapp üzerinden mesajla kapatıldığını duyurdu, veliler isyan etti: "Bu dolandırıcılığa giriyor"
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Peş peşe gelen Whatsapp mesajlarıyla şaşkına dönen veliler kurs yönetiminin önüne gidip polis çağırdı ve şikayetçi oldu. Ataşehir'de kapanan kişisel gelişim kursuna çocuklarını gönderen veliler ücretleri peşin ödediklerini belirterek para iadesi talep etti. Gülten Kürk adlı veli, "Cumartesi gecesi birinin içeriye girip kameraları sökmeye çalıştığı görülmüş, polis çağırdık. Neden böyle bir şey yaptılar?" diye sordu. 6 bin TL ödeme yaptığını, kalanını taksitle ödedikleri belirten Semra Duvar ise "Kapatılmadan 1 hafta önce de kayıt yapmışlar, bu dolandırıcılığa giriyor" diye konuştu.

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10 YILDIR EĞİTİM VERİYORDU

Ataşehir'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezî sınava hazırlık için özel bir kişisel gelişim kursuna çocuklarını kaydeden 62 veli dolandırıcılık mağduru olduklarını ileri sürdü. 10 yıldır eğitim veren kursun yöneticileri, velilere 3 gün önce Whatsapp üzerinden yazılı mesajla kursun kapatıldığını duyurdu.

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9 Aralık'ta atılan ilk mesajda "Sayın velilerim kurumumuzda elektrik tesisatı ile ilgili bir sıkıntı oldu. Elektrik kaçağı tespit edildi. Bundan dolayı bugünden itibaren çarşamba gününe kadar eğitime ara verilmiştir. Telafisi yapılacaktır" denildi.

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10 Aralık'ta atılan diğer mesajda ise, "Sayın velilerimiz kurumumuz ekonomik sebeplerden ve bazı velilerimizin aylardır yapmadığı ödemelerden dolayı kurumumuz haciz edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Mesajların ardından kursun önüne giden öğrenci ve veliler, polis çağırarak şikayetçi oldu. Veliler ödedikleri peşin ücretlerin iade edilmesini talep ediyor.

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"LGS'YE HAZIRLANIYORDU ÖYLECE KALDI"

Çocuğunu sınava hazırlandığını belirten Gülten Kürk şunları söyledi:

"Her ay bin lira ödeme yapıyordum. Cuma günü bize önce elektrik kaçağı olduğu söylendi. Ertesi gün ise tası tarağı topladıklarını gördük. Böyle bir durumu asla hissettirmediler. Taksit ile senet yaptırdık. Benim çocuğum LGS'ye hazırlanıyordu ama öylece kaldı. Cumartesi gecesi birinin içeriye girip kameraları sökmeye çalıştığı görülmüş, polis çağırdık. Neden böyle bir şey yaptılar? Senetlerimizi almak istiyoruz."

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"6 BİN TL ÖDEME YAPTIM, KAPATILMADAN 1 HAFTA ÖNCE DE KAYIT ALMIŞLAR"

Öğretmenlerin de mağdur olduğunu ifade eden Semra Duvar şöyle konuştu:

"Hiçbir sorun yoktu. Cuma günü gelen mesaj ile tadilat olacağı söylendi. Sabah geldiğimde ise tadilat olmadığını gördüm. Daha sonra haciz edildiğine dair bir mesaj atıldı. Ben 6 bin TL ödeme yaptım. Kalanını da taksitle ödüyorduk. Çocuklarımız burayı çok seviyordu. Öğretmenlerin bile hiçbir şeyden haberleri yoktu. Öğretmenler de mağdur oldu. Kapatılmadan 1 hafta önce de kayıt yapmışlar, bu dolandırıcılığa giriyor."

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"10 BİN TL'Yİ 3 AY TAKSİT İLE ÖDEDİK"

2 ay önce çocuğunu kursa kaydettiren Bahar Cesur ise şu şekilde konuştu:

"Çocuğum yaklaşık 2 aydır burada eğitim görüyordu. Biz 10 bin TL'yi 3 ay taksit ile ödedik. Ödeme yaptığımız gün yazar kasanın bozuk olduğu söylenerek bize evrak verilmedi. Bize bayağı güven verdiler. Mesajı görünce öğretmenler ve velilerle görüştük. Çocuğumun motivasyonu düştü, çocuğum okula gitmek istemiyor. Çıksınlar öğretmenlerden ve bizden özür dilesinler."

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"BOŞUNA DERS ÇALIŞTIM"

Kursta eğitim göre Poyraz Cesur da, "İlk önce eşyaları topladıklarını gördüm ama şüphelenmedim. Öğretmenlerim iyilerdi. En son Cuma günü eğitim aldım. 19.00'da çıktım kurstan ama eşyalar duruyordu. Ben boşuna ders çalıştım. Buraya gelmek için para verdik, emeklerimiz boşa gitti" dedi.

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(DHA)

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