banner913
banner932
Lefkoşa’da 40’ıncı yıl Cumhuriyet Korteji düzenlendi
Lefkoşa’da 40’ıncı yıl Cumhuriyet Korteji düzenlendi
11 0
40’ıncı yıla dolu dolu kutlamalar
40’ıncı yıla dolu dolu kutlamalar
21 0
 
Cezaevi nüfusu bini aştı
Cezaevi nüfusu bini aştı
19 0
Girona’nın peri masalı sürüyor
Girona’nın peri masalı sürüyor
17 0
Dr. Suat Günsel Camii, açılış için gün sayıyor
Dr. Suat Günsel Camii, açılış için gün sayıyor
47 0
Kaçak estetik baskını
Kaçak estetik baskını
36 0
Adana'da gol sesi yok
Adana'da gol sesi yok
14 0
banner964
banner985

İsrail'den binlerce Yahudi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gitti

banner476

banner974
İsrail'den binlerce Yahudi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gitti
banner971
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Gazze'ye yönelik saldırılar sonrası İsrail'den ayrılan binlerce Yahudi'nin uğrak noktası haline geldi.
İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, İsrail'e 40 dakikalık uçuş mesafesinde bulunan GKRY'ye her gün farklı yaşlarda binlerce Yahudi gidiyor.
GKRY Hahambaşı Arie Zeev Raskin, GKRY'ye günde yaklaşık 1000 kişinin geldiğini ifade etti.
"7 Ekim saldırıları"ndan bu yana 16 bin kişinin GKRY'ye ulaştığını ifade eden Raskin, Larnaka kentindeki Yahudi Cemaat Merkezi tarafından yatak, yemek, geçici konaklama gibi hizmetlerin sağlandığını aktardı.
Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, dünya çapındaki vatandaşlarına "orduya katılma" çağırısı sonrası, farklı ülkelerden İsrail'e dönmek isteyen Yahudilerin de GKRY'yi aktarma noktası olarak kullandığı belirtildi.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.