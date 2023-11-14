KTAMS 67 yaşında

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) 67’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Bu memleketin sahipsiz olmadığını herkese göstereceğiz.. Ne umudumuzdan vazgeçeriz ne de yurdumuzdan” dedi.KTAMS 50. Yıl Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Bengihan, KTAMS’ın 5 bin üye ile ülkenin en büyük sendikası olduğunu dile getirdi, sendikanın kuruluşundan bugüne emek koyan tüm üyelere teşekkür etti.Sendikanın kurulduğu günden itibaren barış demokrasi ve emek mücadelesinde her zaman en ön saflarda olduğunu kaydeden Bengihan, üyelerinin hakları yanında toplumsal sorunlara da duyarlı olduklarını vurguladı.Özel sektörde asgari ücretin insanca yaşanabilir hale gelmesi talebiyle düzenli olarak açlık sınırını açıklayarak hükümete baskı unsuru yarattıklarını ifade eden Bengihan, “Göç Yasası” kapsamındaki çalışanların maaş farkının kapatılması, yasalardan kaynaklı eşitsizliklerin ortadan kalkması gibi konularda da mücadele ettiklerini anlattı.Sınavların adaletli ve liyakate dayalı olması için verdikleri mücadeleye işaret eden, bu yolda tutuklandıklarını dile getiren Bengihan, öte yandan partizanca fırsat eşitliğine aykırı istihdamlarla ilgili de hukuk yoluna başvurduklarını, yasa önerisi hazırladıklarını kaydetti.Bengihan, KTAMS olarak çalışma koşullarının daha iyi noktaya gelmesi için dost ve kardeş örgütlerle birçok eylemler gerçekleştirdiklerini anlattı.Toplumsal farkındalık adına gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projelerinden de bahseden Bengihan, uluslararası alanda sendikayı ve ülkeyi en iyi şekilde temsil ettiklerini belirtti.Barış ve çözüm mitinglerinde her zaman yer aldıklarını da anımsatan Bengihan hükümeti de eleştirdi, halkın yoksullaşmaya ülkenin yok oluşa doğru sürüklendiğini kaydetti, buna karşı birlikte mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.“Bu memleketin sahipsiz olmadığını herkese göstereceğiz” diyen Bengihan, “Ne dünümüzden vazgeçeriz ne de yarınımızdan; ne kavgamızdan vazgeçeriz ne de sevdamızdan; ne umudumuzdan vazgeçeriz ne de yurdumuzdan” diye ekledi.