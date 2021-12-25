İspanya’da plajda sigara içene 2 bin Euro ceza

İspanya, plajlarda sigara içmenin yasaklandığı ve 2.000 Euro’luk para cezası verdiği bir yasa çıkardı





İspanya Senatosu’nda onaylanan yasa, yerel belediyelere sigara izmariti kirliliğini azaltmak için sahilde sigara içmeyi yasaklama yetkisi verecek. Yasanın kapsadığı diğer önlemler arasında tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması ve şişe gibi kapların dükkanlara iade edilmesinin teşvik edilmesi de yer alıyor.Başbakan Pedro Sánchez, İspanya’nın 2050 yılına kadar karbon nötr hale gelmesi için hedefler belirledi. AB, iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını artırdı ve 2026 yılına kadar plastik kullanımını yüzde 50 azaltmayı hedefliyor. Yasaya lehte 182, aleyhte 70 ve çekimser 88 oyla oy çokluğuyla karar verildi.İspanya Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), solcu popülist siyasi parti Podemos ve merkezci Yurttaşlar Partisi lehte oy kullandı. Aşırı milliyetçi parti Vox aleyhte oy kullandı ve muhafazakar Halk Partisi çekimser kaldı.

