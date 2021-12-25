banner762
banner753
Giulia GTAm'e Auto Bild’den ödül
Giulia GTAm'e Auto Bild’den ödül
6 0
Kendi kendine test uygulaması başlıyor
Kendi kendine test uygulaması başlıyor
26 0
 
Zeytinden ilham alınarak tasarlanan proje ‘OLİVE HİLL’
Zeytinden ilham alınarak tasarlanan proje ‘OLİVE HİLL’
91 0
Sebze almak yürek ister  
Sebze almak yürek ister  
271 0
Elektrik kesintileri sürecek
Elektrik kesintileri sürecek
60 0
Kartal sonradan kanatlandı
Kartal sonradan kanatlandı
9 0
“Böyle işletme anlayışı olamaz”
“Böyle işletme anlayışı olamaz”
572 0
banner661
banner726

İspanya’da plajda sigara içene 2 bin Euro ceza

banner476

İspanya, plajlarda sigara içmenin yasaklandığı ve 2.000 Euro’luk para cezası verdiği bir yasa çıkardı

banner714
İspanya’da plajda sigara içene 2 bin Euro ceza
banner721

 
İspanya Senatosu’nda onaylanan yasa, yerel belediyelere sigara izmariti kirliliğini azaltmak için sahilde sigara içmeyi yasaklama yetkisi verecek. Yasanın kapsadığı diğer önlemler arasında tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması ve şişe gibi kapların dükkanlara iade edilmesinin teşvik edilmesi de yer alıyor.Başbakan Pedro Sánchez, İspanya’nın 2050 yılına kadar karbon nötr hale gelmesi için hedefler belirledi. AB, iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını artırdı ve 2026 yılına kadar plastik kullanımını yüzde 50 azaltmayı hedefliyor. Yasaya lehte 182, aleyhte 70 ve çekimser 88 oyla oy çokluğuyla karar verildi.İspanya Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), solcu popülist siyasi parti Podemos ve merkezci Yurttaşlar Partisi lehte oy kullandı. Aşırı milliyetçi parti Vox aleyhte oy kullandı ve muhafazakar Halk Partisi çekimser kaldı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.