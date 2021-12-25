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Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü

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Kayseri'de tuvalete gitmek için uyanan adam, tuvalet kapısıyla pencereyi karıştıran yaşlı adam metrelerce yüksekten yere çakıldı. Talihsiz adam itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarılarak tedavi altına alındı

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Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü
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Kayseri'de gece saatlerinde tuvalete gitmek isterken, tuvalet kapısıyla pencereyi karıştıran yaşlı adam metrelerce yüksekten yere çakıldı. Talihsiz adamın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Fransa'dan Kayseri'ye ev almak için gelen gurbetçi Mustafa Ö. (70), bir akrabasının Serçeönü Mahallesi'nde bulunan evine misafir oldu. Gece saatlerinde tuvalete gitmek için uyanan Mustafa Ö., tuvaletin kapısıyla apartmanın boşluğuna bakan pencereyi karıştırdı.
Tuvalete girdiğini düşünen talihsiz adam, adım atınca apartman boşluğuna düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten yere çakılan Mustafa Ö., yaralandı. Bina hırsız girdiğini düşünerek ayaklanan bina sakinleri, durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Mustafa Ö., itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansa alındı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak Mustafa Ö., tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
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